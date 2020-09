Mirko ucciso a coltellate dall’amico, ferita la sua compagna. Un altro killer che si scaglia su una coppia. Cosa è successo

Tragedia a Prato, trovato morto il 44enne nella sua abitazione. Ancora un omicidio di un uomo di Mirko Congera, 44 anni, ucciso nella sua casa alla Querce, in provincia di Prato. L’uomo non era solo, ma in compagnia della fidanzata, Daniela Gioitta, rimasta ferita gravemente alla gola. Ed è stata proprio la 42enne a rivelare alle forze dell’ordine l’identità dell’assassino.

La compagna della vittima, Daniela Gioitta, di 42 anni, ha visto morire proprio davanti ai suoi occhi Mirko. La donna ha riportato una grave ferita alla gola, ma questo non le ha impedito di rivelare agli inquirenti l'identità del killer di Mirko. Si tratta di Christian Ottavi, amico della coppia. Cosa abbia portato l'uomo a compiere il gesto letale non è stato ancora compreso.















Mirko Congera era nato a Messina ma ormai da anni viveva e lavorava a Querce. Tante le coltellate inferte al 44enne, e una in particolare, quella decisiva tra il collo e la spalle. Mirko si trovava in casa insieme alla compagna, in via Firenze 204, quando è andato incontro alla morte. Ferita alla gola, Daniela ha consegnato alle forze dell'ordine il nome dell'assassino un uomo di 43 anni conosciuto da entrambi. "Il sangue era dappertutto, sembrava una mattanza. L'ho soccorsa e ho chiamato l'ambulanza. Sono scioccato, è stato terribile", ha detto il cugino Giacomo.















Si tratta di un amico della coppia, Christian Ottavi, italiano di 43 anni ma nato in Belgio. Al momento della feroce aggressione, la donna è riuscita a scappare e chiedere aiuto ad alcuni parenti. Da lì è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e la donna ha parlato. Ancora un mistero il movente che avrebbe spinto Christian a compiere un atto del genere. Il killer verrà assistito dall'avvocato Gabriele Braschi.









Fermato dagli inquirenti la notte dell’omicidio, Ottavi è stato condotto alla “Dogaia” in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, al momento Daniela risulta sedata dopo aver subito intervento alla gola. Solo dopo il periodo di prognosi della durata di 30 giorni sarà possibile scongiurare definitivamente il peggio. La donna è l’unica testimone che potrebbe aiutare a fare luce sulla dinamica dello spietato omicidio che ha portato via per sempre la vita del suo compagno.

