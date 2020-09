“Ho paura dell’uomo nero”. 11enne scrive biglietto alla mamma e si getta dal balcone

È choc a Napoli per il suicidio di un bambino di 11 anni. Il fatto è accaduto nel quartiere Chiaia, dove il piccolo si è lanciato dalla finestra del decimo piano dell’appartamento nel quale abitava con la famiglia. A fare la scoperta sono stati i due genitori, professionisti stimati e conosciuti nel quartiere, che, dopo aver cercato il piccolo nella sua cameretta, hanno visto il corpo sul ballatoio interno del palazzo.

La polizia di Stato sta indagando, anche perché vi è un fondato sospetto che il bambino sia stato spinto al suicido tramite una 'challenge', le sfide che ormai vanno di moda tra i giovani e che spesso finiscono in tragedia. Come scrive il quotidiano online 'Otto pagine' al centro dell'indagine ci sarebbe una challenge sui social network, una specie di gioco di ruolo che spinge i ragazzini a superare una serie di sfide che portano spesso a conseguenze estreme.















Secondo una prima ricostruzione della polizia, il bambino si sarebbe lanciato dalla finestra della sua cameretta intorno alla mezzanotte. La scoperta del corpo è stata fatta dai genitori, che non trovando il figlio nella stanza hanno trovato la finestra aperta e notato il corpo del bambino sul ballatoio interno della palazzina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il piccolo, purtroppo, non c'è stato niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.















Secondo quanto riporta Otto pagine, "il bambino ha lasciato un messaggio per la madre, poche parole, prima di lanciarsi dalla finestra. Proprio da queste parole gli investigatori faranno partire la loro indagine e, da quanto si apprende, è stato proprio questo messaggio ad aver aperto la possibilità che siano coinvolti altre persone che potrebbero aver avuto il ruolo di condizionare psicologicamente l'undicenne fino a portarlo al suicidio". Il Messaggero ha riportato anche il messaggio che il bambino ha lasciato alla donna: "Scusami mamma, ho paura dell'uomo nero".









La Squadra Mobile della Questura di Napoli ha aperto un’inchiesta per far luce sull’estremo gesto compiuto dal bambino e non si esclude che alle indagini partecipi anche la polizia postale. La pista sul gioco online finito in tragedia, infatti, è quella su cui gli agenti si stanno concentrando. Anche il telefono dell’11enne è stato sequestrato.

