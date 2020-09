Episodio che ha del pazzesco quello accaduto oggi durante la trasmissione Primo Canale. Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è stato derubato in diretta mentre era intento a rilasciare un’intervista. Il primo cittadino stava parlando proprio dei problemi legati alla sicurezza e in particolare ai controlli riguardanti il rispetto delle regole anti-contagio. Ha infatti voluto emanare anche un’ordinanza che obbliga i cittadini ad indossare le mascherine per tutta la giornata.

Ma tornando al fatto in questione, il sindaco si è improvvisamente allontanato dall'inviata. Quest'ultima gli ha subito detto: "Sindaco, dove va? Mi scappa il sindaco". Scullino ha quindi lasciato momentaneamente il microfono proprio perché si era accorto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Una persona gli ha infatti rubato la giacca che aveva appoggiato su una panchina. Ovviamente è calato l'imbarazzo in studio, ma anche a Ventimiglia col primo cittadino stupito.















A quel punto gli è stato domandato dalla giornalista: "Cosa è successo?". E Scullino ha risposto: "Mi hanno portato via il giaccone". Un gesto ai suoi danni condannabile. Il ladro in questione non si è tra l'altro preoccupato minimamente del rischio che potesse essere ripreso dalle telecamere durante il furto. Una brutta disavventura per il sindaco di Ventimiglia, costretto non solo a lavorare duramente per evitare il diffondersi del contagio, ma anche per evitare questi atti illeciti.















A proposito invece del provvedimento anti Covid-19, il primo cittadino del paese ligure ha annunciato la decisione di imporre il dispositivo di protezione individuale h24 dopo aver tenuto un vertice con le associazioni dei commercianti. Ha interpretato il Dpcm del 7 agosto del ministro della Salute, Roberto Speranza, ed ha preso atto che non c'è l'obbligo di sottoporsi a tampone per tutti coloro che vanno in Francia o nel Principato di Monaco o per i francesi che restano 36 ore in Italia.









Ventimiglia, il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria pic.twitter.com/n9I2y7yMxm — Matteo Macor (@matteomacor) September 29, 2020

Gaetano Scullino ha affermato: “Abbiamo voluto coniugare la sicurezza con l’economia cittadina”. L’ordinanza sindacale fa riferimento al divieto della formazione di assembramenti e alle sanzioni, che possono partire da un minimo di 250 euro per arrivare ad un massimo di 1.500 euro, nel caso in cui ci siano fatti gravi o ci siano atti recidivi. Il furto in diretta resta comunque una sorpresa sgradevole inattesa.

