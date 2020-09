Coronavirus, giornata nera per l’Italia: boom di decessi nelle ultime 24 ore

Sono 1.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 morti (ieri, lunedì 28 settembre erano stati 16), che portano il totale a 35.875 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 90.185 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 271, con un incremento di 7 unità. Anche oggi nessuna regione ha registrato zero contagi. Ricoveri ancora in crescita: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità (ieri 131), 3.048 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di 7 unità (ieri 10), e sono 271. (Continua a leggere dopo la foto)















Infine, in isolamento domiciliare ci sono 47.311 persone (229 più di ieri). La regione con più casi oggi è la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Sopra i 100 casi anche la Sicilia (163) e il Veneto (140). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con un solo caso nuovo. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto nel mondo sono più di 33 milioni i casi di coronavirus, mentre quasi un milione di persone ha perso la vita per complicanze legate all’infezione. Sono dati della Johns Hopkins University, che aggiorna a 33.078.537 il numero dei contagi a livello globale. (Continua a leggere dopo la foto)









Si avvicina al milione, invece, il numero delle vittime, attestato a 997.737 per la Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre sette milioni di casi, seguito dall’India, dove sono stati superati i sei milioni di contagi.

