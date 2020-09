Fidanzati uccisi a Lecce, il retroscena choc sull’assassino: cosa ha fatto poco dopo i funerali di Daniele ed Eleonora

“Antonio De Marco ha confessato e non è stato esaltato un movente passionale che è da ricercarsi nella coabitazione che ha avuto con Daniele ed Eleonora. Una coabitazione non continua, lui occupava una stanza e la coppia di tanto in tanto dormiva in questo immobile”. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Paolo Dembech rispondendo alle domande dei giornalisti davanti alla caserma di via Lupiae dopo il fermo di Antonio De Marco per l’omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, i due fidanzati trucidati lunedì 21 settembre.

Un omicidio che ha sconvolto non solo la comunità pugliese, ma l'Italia intera, vista l'efferatezza e la giovane età delle due vittime. Il 21enne "ha cominciato a meditare il delitto da quando ha lasciato l'immobile. Parliamo della fine di agosto a dieci giorni prima, la pianificazione, lo studio per poter sfuggire alle telecamere dall'abitazione attuale di via Fleming, un percorso che ha fatto più volte". "La mappatura delle telecamere è corrispondente al vero e l'errore che può aver commesso è che lui ha cercato di evitarle ritenendo che non 'vedessero' il marciapiede opposto: uno spettro di azione che invece ha raggiunto il marciapiede opposto riuscendo a immortalarlo", ha proseguito il comandante dei carabinieri.















"Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio, ascrivibile a un senso di invidia a una gelosia per la felicità, la solarità, la gioia di vivere di questi giovani che non riconosceva in se stesso, nelle poche amicizie che aveva. Situazione interiore che è culminata in un'azione vendicativa al punto tale da predisporre nei minimi dettagli il piano per portare a termine il duplice omicidio", ha detto ancora.















Antonio De Marco, studente universitario originario di Casarano, per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza dell'appartamento nel quale è avvenuto l'omicidio, convivendo con Daniele De Santis e per qualche mese con Eleonora. All'identificazione dell'omicida si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni e una perizia grafica sui bigliettini sporchi di sangue che erano stati persi dall'assassino nella fuga. Nei giorni scorsi erano stati acquisiti anche i contratti di affitto della casa del giovane arbitro, dai quali verosimilmente si è risaliti all'identità di De Marco.









Nella mattinata del 29 settembre è arrivata la confessione del 21enne, studente universitario originario di Casarano. Ora saltano fuori inquietanti retroscena sull’omicida della giovane coppia. Come scrive Leggo “mentre parenti e amici di Daniele De Santis ed Eleonora Manta piangevano la morte del giovane arbitro e della fidanzata ai funerali, Antonio De Marco, l’assassino reo confesso, si divertiva, sorrideva e ballava ad una festa. Sabato sera, in un locale, il 21enne arrestato per il duplice omicidio ha infatti partecipato alla festa di compleanno di una sua collega tirocinante presso la scuola infermieri del Vito Fazzi di Lecce. Nelle foto scattate dagli amici colleghi di corso, De Marco appare sorridente e sereno a tavola con loro”.

