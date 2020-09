Coronavirus, in Italia pronti per il lockdown a zone: il piano della regione

Se l’aumento dei contagi da coronavirus dovesse richiederlo, la Regione Lazio è pronta al lockdown mirato in piccole zone.

Lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato in un’intervista rilasciata all’agenzia Dire al termine di una visita al Cto di Roma.

"Stiamo lavorando con attività chirurgiche e puntuali, pertanto se saranno necessarie interverremmo in questo senso. Nessun allarme, ma la situazione è da tenere sotto controllo", ha detto D'Amato a margine dell'inaugurazione al Cto del nuovo sistema robotico ortopedico da utilizzare durante le operazioni. E ancora: "Abbiamo un sistema di tracciamento e testing importante che sta funzionando. Roma del resto è la più grande metropoli con il più grande aeroporto del Paese".















Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Roma, il piano prevede, tra l'altro, micro-aree con alti numeri di contagi da chiudere fino alla certificazione Covid-free e "lockdown chirurgici" da attivare con l'aiuto di Protezione civile o forze dell'ordine.















"Così la Regione pensa di contenere eventuali nuovi focolai, come alla Garbatella con il palazzo occupato a piazza Pecile. Intanto viene revisionata la rete ospedaliera per malati gravi e post acuti: Gia attivati alcuni hotel (con 500 letti) per chi va in quarantena", si legge sulla versione romana del quotidiano di via Solferino.









L’aumento dei casi a Roma e nel Lazio ha fatto scattare all’Inmi Spallanzani un piano per fronteggiare l’eventuale piccolo di contagi che potrebbe arrivare con la seconda ondata dell’epidemia. Il piano prevede la possibilità, se necessario, di arrivare a 281 posti letto totali, con 55 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

