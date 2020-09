“Ha confessato”. Antonio De Marco, chi è l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta

Ha confessato il 21enne fermato ieri per l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto lunedì scorso a Lecce. La coppia, 33 anni lui e 30 lei, è stata uccisa a coltellate in un appartamento di via Montello. Antonio De Marco, studente universitario originario di Casarano, per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza dell’appartamento nel quale è avvenuto l’omicidio, convivendo con Daniele De Santis.

Secondo gli inquirenti "il delitto è stato perpetrato per mero compiacimento sadico. In 5 foglietti manoscritti" il "meticoloso cronoprogramma" del delitto. "La premeditazione è provata da oggetti trovati su luogo delitto". "La notizia del fermo arrivata ieri sera ha sconvolto tutto il paese, qui la gente e' incredula". A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo. "Non conosco direttamente il ragazzo ma la sua famiglia si, sono persone che conducono una vita tranquilla", ha detto il sindaco.















All’identificazione del presunto omicida si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intercettazioni e una perizia grafica sui bigliettini sporchi di sangue che erano stati persi dall’assassino nella fuga. Nei giorni scorsi erano stati acquisiti anche i contratti di affitto della casa del giovane arbitro, dai quali verosimilmente si è risaliti all’identità di De Marco.

Come riportano i quotidiani locali, il giovane aveva scritto sul suo profilo Facebook una serie di frasi in cui parlava di una vendetta da compiere: "Un piatto da servire freddo…è vero che la vendetta non risolve il problema ma per pochi istanti ti senti soddisfatto' accompagnandolo con due faccine sorridenti". L'omicidio, ha spiegato il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, sarebbe stato a lungo premeditato e definito nei minimi dettagli. In alcuni bigliettini che l'assassino ha perso nella fuga, è stata trovata non solo la mappa che indicava come evitare le telecamere di sicurezza della zona, ma anche i dettagli "delle attività prodromiche" che avrebbero dovuto procedere l'omicidio.















"Nelle intenzioni dell'assassino – ha detto De Castris – l'omicidio doveva essere una rappresentazione anche per la collettività". Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, studente di scienze infermieristiche era un ex inquilino delle vittime. Secondo quanto riportato da Lecceprima si trovava fino ad agosto nell'appartamento dei due fidanzati. "Una convivenza che – si legge sul Gazzettino – stando a quanto riferito da Eleonora a una amica di infanzia, sarebbe stata 'difficile, complicata'. Daniele De Santis aveva quindi deciso di non rinnovare il contratto al giovane e di tenere l'appartamento per sé e la fidanzata".









Come scrive il Quotidiano di Lecce, ha abitato con la coppia fino ad agosto e lunedì, quando è arrivato in via Montello, aveva con sé un canovaccio, un biglietto con scritto tutto ciò che avrebbe fatto con Daniele ed Eleonora e le procedure da rispettare, i minuti da dedicare a ogni crudele azione criminale: l’intenzione – prosegue il sito di Quotidiano – era quella di legarli con delle fascette da elettricista, di infierire su di loro, torturandoli, infine ucciderli e poi ripulire tutto, lasciando solo una enorme scritta su uno dei muri della casa.

