Ha confessato il 21enne fermato ieri per l’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto lunedì scorso a Lecce. La coppia, 33 anni lui e 30 lei, è stata uccisa a coltellate in un appartamento di via Montello. Antonio De Marco, studente universitario originario di Casarano, per quasi un anno e fino ad agosto aveva soggiornato in affitto in una stanza dell’appartamento nel quale è avvenuto l’omicidio, convivendo con Daniele De Santis.

Secondo gli inquirenti "il delitto è stato perpetrato per mero compiacimento sadico. In 5 foglietti manoscritti" il "meticoloso cronoprogramma" del delitto. "La premeditazione è provata da oggetti trovati su luogo delitto". "La notizia del fermo arrivata ieri sera ha sconvolto tutto il paese, qui la gente e' incredula". A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo. "Non conosco direttamente il ragazzo ma la sua famiglia si, sono persone che conducono una vita tranquilla", ha detto il sindaco.















Non del tutto chiaro, al momento, il movente dell'omicidio anche se non sarebbe escluso quello della vendetta: il giovane aveva vissuto diverso tempo nella casa di via Montello, dividendo per un periodo anche l'appartamento con Eleonora. Una convivenza 'difficile', a quanto emerge. Tanto che Daniele De Santis, proprietario dell'appartamento, aveva poi deciso di rescindere il contratto d'affitto, e di trasformare quella casa nel suo nido d'amore con 'Elly'.















A quanto emerge, qualche settimana fa De Marco aveva scritto uno status sul suo profilo Facebook, "Desiderio di vendetta, un piatto da servire freddo. E' vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto". Una frase tratta da un blog di psicologia, che Antonio De Marco, il 21enne presunto assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ha condiviso su Facebook il 3 luglio scorso, tre giorni prima di chiedere a Daniele la possibilità di affittare nuovamente una stanza nell'appartamento di via Montello, a Lecce.











Una vendetta, dunque, covata a lungo, meditata e programmata in ogni minimo dettaglio da questo giovane che all’ospedale Vito Fazzi, dovesvolgeva il tirocinio da infermiere, e nel suo paese, a Casarano, nessuno ricorda con precisione. «Un tizio – dicono i più – che passava inosservato».

