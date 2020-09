Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, in provincia di Messina, è morto tra le onde della baia del Tono dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. Nonostante le condizioni proibitive, il giovane e un amico coetaneo hanno deciso di fare il bagno ma poco dopo si sono trovati in forte difficoltà. Il secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera locale non ha esitato e ha intrapreso il gesto eroico che però gli è costato la vita: il padre di due bimbi non ha avuto più le forze per tornare a riva e il cadavere è stato ripescato dall’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio.

Il ritrovamento è avvenuto domenica 27 settembre a nord del punto dove si era tuffato per effettuare il salvataggio. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta sulla morte del sottufficiale. La procura vuole accertare se al momento del soccorso i militari della Capitaneria erano dotati di tutta l'attrezzatura necessaria. La salma dell'uomo è stata trasportata al Comune dove è stata allestita una camera ardente per far dare l'ultimo saluto ai colleghi e cittadini.















Ma è già polemica sulle misure di sicurezza. A puntare il dito è Antonio Crea, comandante dei vigili urbani di Venetico, in Sicilia, e cognato di Visalli: "Aurelio Visalli e i suoi colleghi sono stati mandati allo sbaraglio, non avevano nemmeno i salvagente, Ci sono responsabilità molto gravi per quello che è accaduto.Lo hanno costretto ad intervenire senza mezzi, i soccorsi sono stati assolutamente in ritardo e inefficaci" ha ribadito Crea, spiegando: "Inizialmente a mio cognato e a due sue colleghi era stato vietato di intervenire con la motovedetta perché il mare non lo consentiva. Poi gli è stato chiesto di intervenire da terra: ma come potevano farlo senza attrezzatura, non avendo né giubbotti di salvataggio, né salvagenti, mute, corde o altro? È stata una follia".















"Non è morto per una fatalità, ma per l'incompetenza di chi l'ha mandato a salvare due ragazzi senza un giubbotto, senza funi, senza mezzi", ha detto la moglie del sottufficiale, Tindara Grosso. "Avevano solo un piccolo salvagente con una cordicella per tirarla ai due giovani. – ha spiegato ancora Crea – Uno dei ragazzi è riuscito a tornare a riva mente l'altro attendeva aggrappato ad una boa. A questo punto mio cognato e gli altri due nonostante non avessero l'equipaggiamento adatto si sono gettati in mare in mutande togliendosi la divisa per salvarlo. Ad un certo punto mio cognato è stato investito dalle onde e nessuno lo ha più visto" ha raccontato ancora Antonio Crea, lamentando poi anche la mancanza di ricerche tempestive per salvarlo.









“Nessuno ha tentato di salvarlo, nemmeno i suo i due colleghi, perché il mare era troppo forte. E dalle 13 alle 19 prima che arrivasse l’elicottero nessuno lo ha cercato veramente. Lo hanno cercato con pochi mezzi, questo anche perché la Capitaneria di Milazzo non era dotata di una nave che potesse affrontare le onde e questo ritengo sia gravissimo, così come non concepisco che ai soccorritori è stato detto di cercarlo dalla spiaggia e a noi familiari non era stato detto nulla e lo abbiamo dovuto apprendere dalla stampa” ha concluso il cognato di Aurelio Visalli.

