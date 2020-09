Esplode la tv in casa: muore 88enne. Il cadavere di Angela trovato dalla figlia

Esplode la televisione in casa e una donna muore. È successo domenica 27 settembre a Barbariga, comune italiano di poco più di duemila abitanti della provincia di Brescia, in Lombardia. Angela Roncali di 88 anni, è morta, soffocata dal fumo sprigionato dal suo televisore in seguito a un cortocircuito.

A trovarla in fin di vita è stata la figlia. La donna non è riuscita ad allontanarsi in tempo e ha perso i sensi dopo aver respirato a lungo il fumo. Una volta arrivata a casa, la donna ha trovato la madre sdraiata sul pavimento nel salotto della sua casa nel paese della Bassa bresciana. In quel momento il televisore era già esploso e la stanza era piena di fumo. La donna ha chiamato subito i soccorsi. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l’anziana non c’è stato niente da fare. È morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, i quali hanno accertato che la morte è avvenuta in seguito al fumo fuoriuscito dal televisore per via di un cortocircuito dell’apparecchio elettrico. (Continua a leggere dopo la foto)















L’incidente – Erano all’incirca le 18:30 di sabato quando nell’appartamento della vittima un probabile cortocircuito ha innescato lo scoppio del televisore che la donna stava guardando. A causa delle sue difficoltà deambulatorie, l’anziana non è riuscita ad allontanarsi dalla stanza. Solo quando è arrivata la figlia, l’anziana è stata portata sul terrazzino per cercare di farle prendere aria. Ma ormai era troppo tardi, Angela è morta poco dopo l’arrivo degli operatori del 118. (Continua a leggere dopo la foto)









Dai primi rilievi dei carabinieri e della squadra dei vigili del fuoco, la dinamica dell’incidente sembra ormai certa. La televisione che si trovava in sala ha preso fuoco rilasciando una densa nube di fumo nero. La donna non è riuscita a uscire dalla stanza e dopo aver respirato il fumo ha perso i sensi cadendo sul pavimento.

