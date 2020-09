“Trovate sul traliccio”. Viviana e Gioele: la scoperta durante il nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia

Impronte sul traliccio ai piedi del quale è stato rinvenuto lo scorso 8 agosto il cadavere di Viviana Parisi sono state trovate oggi in seguito agli accertamenti eseguiti sul posto. “Bisognerà accertare se sono della donna o meno”, spiega l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi e padre di Gioele.

"Il tipo di esami effettuati oggi di tipo irripetibile attraverso una tecnica chiamata di fumo azione ha permesso di trovare queste tracce, che nello scorso esame con il luminol che cercava tracce ematiche non erano state evidenziate. Potrebbero essere tracce di sudore o impronte, naturalmente solo dopo altre successive analisi si potrà capire se appartengono a Viviana", dice il legale.















La macchina delle ricerche di Viviana e Gioele era finita sotto accusa. La donna non è stata in fuga, sarebbe morta lo stesso giorno dell'incidente ma nessuno se ne è accorto. La famiglia da giorni puntava il dito contro una gestione improvvisata. Ma ora i dubbi diventano certezze grazie al lavoro del consulente della procura che ha riesaminato tutte le immagini scattate dai droni dopo l'incidente.















Già il 4 agosto, quindi il giorno dopo la scomparsa di madre e figlio il cadavere era visibile alle 10,15 circa del mattino ed era ai piedi del traliccio: "La donna era nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva trovato". Gli uomini dei vigili del fuoco che hanno allora esaminato quei fotogrammi non se ne sarebbero accorti e le ricerche sono continuate per giorni senza indicazioni precise. Per questo la procura di Patti in una nota ha acceso un faro sulle modalità delle ricerche.









“Non emerge nessuna lesività nel cranio del bambino, è integro”. A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, parlando degli accertamenti eseguiti sul cranio di Gioele il bambino scomparso insieme con la madre Viviana Parisi lo scorso 3 agosto dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo.

