Cade in casa mentre ripara una finestra, Alex muore a 51 anni

Una tragedia incredibile quella verificatasi nel Salento. In modo improvviso, per un destino infame, si è spenta la vita di Alessandro Rizzo, storico animatore, conosciuto da tutti con il soprannome ‘Papela’. Era molto noto nella zona, infatti in passato è stato anche modello. Durante l’arco della sua esistenza è stato anche imprenditore e concorrente di un reality italiano. Aveva 51 anni ed attualmente faceva degli interventi nella sua casa, quindi dei lavori di restauro. Ed è proprio per questo che è deceduto.

Infatti, stando a quanto appreso finora, è stato trovato cadavere nella giornata di ieri, mercoledì 23 settembre, all’interno della sua abitazione situata a San Cesario di Lecce. Pare che sia caduto mentre era intento a lavorare su una finestra. L’impatto non gli ha dato scampo. Ieri mattina hanno provato a contattarlo telefonicamente, ma da lui non è arrivata nessuna risposta. Allora, in tarda serata suo fratello ha deciso di recarsi a casa sua e ha fatto la scoperta che mai avrebbe voluto fare. (Continua dopo la foto)















Il suo corpo era riverso a terra nel suo garage. Alcuni lavori alla finestra sarebbero stati fatali. A parlare della vicenda è stato anche il sindaco del paese di San Cesario, il quale ha affermato che ‘Papela’ potrebbe essere rimasto lì per tantissimo tempo, senza che nessuno potesse aiutarlo e trasportarlo in ospedale. Il primo cittadino ha dichiarato: “Lo hanno ritrovato morto. Anche se le notizie sull’esatta dinamica del decesso sono frammentarie. Lo conoscevo bene: era una persona solare. C’era un rapporto di stima reciproca”. (Continua dopo la foto)















Il sindaco Ferdinando Coppola ha aggiunto: “A tutti i suoi cari, alla famiglia e al fratello più grande in particolare, estendo le condoglianze per una morte inaspettata e dolorosissima”. Alessandro Rizzo era molto noto nella città pugliese ed è stato uno dei grandi protagonisti della movida estiva del Salento, avendo dato vita a numerose iniziative di natura imprenditoriale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tremendo, incolmabile, in tutta la comunità leccese. (Continua dopo la foto)









Sia i suoi amici che i parenti lo piangono disperatamente, anche perché la sua dipartita è giunta quando nessuno se l’attendeva, per un incidente domestico inaccettabile. I suoi funerali saranno celebrati nella giornata di domani, venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 10 nella chiesa Madre di San Cesario. Un giorno di lutto per tutti.

