“Senza pietà”. Omicidio dell’arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Manta, cosa è emerso dall’autopsia

Continuano le indagini sull’assassinio di Daniele De Santis, arbitro di calcio di 33 anni, e della fidanzata Eleonora Manta, 30 anni. La coppia è stata uccisa la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello, nel quartiere Rudiae. L’ipotesi più accreditata è che le due vittime conoscessero il loro assassino, al quale hanno aperto la porta mentre stavano cenando. L’arbitro, infatti, aveva le ciabatte ai piedi e un paio di pantaloncini, mentre la ragazza è stata trovata sul pianerottolo di casa.

Daniele è riuscito a fuggire sulle scale, al piano inferiore, ma è stato raggiunto dall'assassino che lo ha colpito. In quel momento i vicini di casa si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno chiamato la polizia. Gli stessi vicini hanno visto fuggire un uomo con un'arma, vestito di nero e con uno zainetto giallo. E da allora è caccia al killer.















I testimoni hanno sentito Eleonora gridare un nome prima di morire. "Andrea". Questo è il nome di uno dei testimoni che ha visto l'assassino allontanarsi: abita sullo stesso piano dell'appartamento dei due ragazzi uccisi. Forse la fidanzata di Daniele invocava il suo aiuto, ma non si può escludere che Andrea sia il nome dell'assassino. Intanto c'è una certezza: è stato un delitto di una ferocia inaudita e quasi certamente premeditato.















L'autopsia avviata ieri sui corpi di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, ha infatti confermato che l'assassino ha infierito sui due corpi con un'arma da taglio, infliggendo gravi ferite risultate esiziali. Sul corpo di Eleonora sono stati riscontrati tagli profondi su vari organi vitali e soprattutto sul torace. Anche sul cadavere di Daniele sono stati evidenziati i segni di svariati fendenti, ma sembra che l'assassino si sia accanito con particolare ferocia sul corpo della ragazza.









Trentatré anni lui, 30 lei, si erano trasferiti da pochissimo, forse proprio quel giorno, nella casa di via Montello in un appartamento appena ristrutturato in cui avevano deciso di vivere insieme. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la dinamica dell’omicidio lascia pensare che conoscessero l’assassino. E pare che gli abbiano aperto la porta di casa mentre erano a cena.

