“Me l’ha chiesto in carcere…”. Antonio Logli: la conferma arriva da Sara Calzolaio, compagna dell’ex marito di Roberta Ragusa

Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. La Corte di Cassazione ha “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l’accusa di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere.

"Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi – aveva detto la cugina della donna -. Mia cugina è morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia è fatta". Roberta Ragusa scomparve la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 da San Giuliano Terme (Pisa). Nessun dubbio sul movente, che la sentenza ha individuato nella volontà di Logli di mettere fine al matrimonio con Ragusa e intraprendere una nuova vita con l'amante Sara Calzolaio, senza, tuttavia, cambiare nulla del suo assetto economico, come invece sarebbe avvenuto in caso di divorzio.















Roberta Ragusa è morta ufficialmente anche per l'anagrafe. "Uccisa il 14 gennaio 2012 sul territorio di San Giuliano", si legge infatti nel decreto con cui il Tribunale accerta il decesso dell'imprenditrice toscana uccisa – come stabilisce una sentenza definitiva – dal marito Antonio Logli, che ora sposerà Sara Calzolaio. La notizia è stata data dalla trasmissione di Raiuno, 'Storie Italiane' e confermata dalla stessa Calzolaio in un'intervista rilasciata a "Giallo".















“Antonio mi ha chiesto di sposarlo in carcere. Io vorrei un figlio”, ha rivelato al giornalista Gian Pietro Fiore. “Quando me lo ha domandato – ha detto, 37 anni – si è presentato con un anellino di plastica, quello che ferma i tappi delle bottiglie. Si vergognava che l’anello fosse di plastica e non un vero anello”.

"Sicuramente pensavamo già da tempo di consolidare la nostra unione. Abbiamo abbracciato da un paio d'anni la dottrina della Chiesa Evangelica, che non ammette la convivenza. Quindi oltre al forte sentimento che ci induce a fare quel passo, avvertiamo anche l'esigenza di regolarizzarci davanti a Dio".









Poi ha svelato quando Antonio Logli le ha chiesto la mano: “La domanda è arrivata prima della pandemia, ma l’ha rinnovata qualche domenica fa, in videochiamata, davanti ai figli della mia migliore amica, che per me è una sorella. Le dico solo che chiamano Antonio ‘zio’, perché con lui sono cresciuti”, ha concluso Sara Calzolaio.

