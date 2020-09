Accoltella la moglie per ucciderla, quando gli dicono che è morta ha un infarto. E muore

Alla fine Livio Duca, l’uomo di 66 anni che ieri ad Aquileia (Udine) ha ucciso la moglie, dopo aver saputo che la donna era effettivamente morta, si è sentito male nella stazione dei Carabinieri mentre si stava attendendo l’arrivo dell’avvocato difensore di fiducia. Quando gli investigatori che stanno seguendo l’indagine lo hanno informato del decesso della moglie, l’anziano ha pronunciato la frase “allora sono un assassino” prima di impallidire ed essere colto da un attacco di cuore. Soccorso d’urgenza dall’equipe medica, è stato trasferito in ospedale dov’è piantonato dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

L'udienza di convalida dell'arresto non potrà tenersi prima di domani e comunque sarà vincolata al parere dei medici che stanno seguendo l'uomo, che ha subito ammesso ogni addebito quando è stato bloccato dai militari dell'Arma nell'immediatezza dell'aggressione, avvenuta nella villetta di famiglia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe aggredito la moglie al culmine di una lite familiare, sembra avvenuta nel giardino della loro abitazione.















I vicini hanno udito le urla delle donna provenire dall'abitazione e hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Palmanova che sono giunti pochi minuti dopo insieme con i sanitari. Questi ultimi avrebbero svolto una lunga manovra di rianimazione ma le condizioni sono apparse comunque disperate, tanto che la vittima è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.















L'uomo è stato fermato dai carabinieri, è accusato di omicidio. Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. La coppia del resto era molto conosciuta.











Ovviamente una azione così violenta non trova alcuna giustificazione ma dovrebbe far interrogare l’intera società soprattutto la metà del mondo maschile che in genere è, almeno statisticamente, più orientata verso azioni violente arrivando, come in questo drammatico episodio, ad uccidere allungando così la lista dei femminicidi italiani.

