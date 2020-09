“Addio, Luca”. Il giovane chef muore dopo un brutto incidente. Solo 28 anni

Lo schianto con un’auto all’incrocio tra la strada Provinciale e il Poggio, poi il camper che si ribalta e due giovani che vengono sbalzati fuori, uno dei quali è rimasto schiacciato sotto al pesante mezzo. Addio al 28enne fabrianese Luca Silvestrini che per cinque giorni ha lottato in condizioni disperate all’ospedale regionale di Torrette, dopo un tremendo incidente stradale in cui è finito travolto dal suo camper alle porte di Camerano.

I medici hanno decretato la morte cerebrale e dato il via libera all'espianto degli organi che dovrebbe avvenire nelle prossime ore al Profili di Fabriano, dove è stato trasferito proprio per questo tipo di operazione, contattando un'apposita equipe medica.Un ultimo grande gesto d'amore per lo sfortunato giovane che dopo aver subito gravi lutti familiari aveva saputo costruirsi una vita intensissima, portando in giro per il mondo la sua passione per la cucina.















Uno chef molto apprezzato nei ristoranti, diversi dei quali stranieri, in cui ha lavorato. Le sue condizioni sono immediatamente sembrate gravissime, praticamente irreversibili, sin dalla tarda mattinata di venerdì quando è stato portato in Rianimazione con un quadro clinico ormai del tutto compromesso dopo lo scontro tra un'auto e il camper che si è ribaltato.















Luca era un ragazzo generoso e pieno di vita, il cuoco fabrianese avrebbe compiuto 29 anni a ottobre. Lascia le due sorelle e la fidanzata.











Sull’incidente, nel quale erano rimaste coinvolte altre tre persone (i due occupanti dell’auto e una 21enne veronese che viaggiava con Luca e un’altra coppia di amici) indaga la polizia locale: alla guida del camper c’era il giovane fabrianese che, dopo l’impatto, è stato sbalzato fuori dal parabrezza, rimanendo schiacciato sotto il peso del caravan.

