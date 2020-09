Un uomo viene ascoltato dagli inquirenti che indagano sul duplice omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto a coltellate lunedì sera in un appartamento di via Montello nel capoluogo salentino. Alcuni testimoni hanno sentito la donna urlare un nome durante la lite avvenuta all’interno della casa. Poi hanno visto un uomo uscire dopo aver lasciato sul pianerottolo e per le scale le due vittime in una pozza di sangue.

L'autopsia sul corpo di Eleonora Manta, la giovane uccisa con il suo fidanzato Daniele De Santis a Lecce , «ha confermato la ferocia con cui l'omicida si è scagliato contro la donna». Lo riferisce l'avvocato Fazzini, legale della famiglia di Daniele De Santis, che assiste all'esame che viene condotto dal medico legale Roberto Vaglio a Lecce. È da poco cominciato anche l'esame sul corpo del giovane arbitro.















Gli accertamenti medico-legali, scrive il Messaggero, non sono stati conclusi e proseguiranno domani. Per questa ragione sono stati rinviati i loro funerali a Seclì, inizialmente previsti domani. «È stata un'aggressione anomala e cruenta, le famiglie non riescono a capire perché», dice il legale Mario Fazzini che ha partecipato agli accertamenti. «Erano due ragazzi normalissimi – aggiunge l'avvocato – e conducevano una vita tranquilla. Lei aveva da poco vinto il concorso come funzionaria dell'Inps. Le famiglie non riescono a farsene una ragione».















Non si terranno più domani a Seclì, in provincia di Lecce, i funerali di Daniele De Santis e di Eleonora Manta uccisi a Lecce. L'amministrazione comunale di Seclì, Comune di cui era originaria Eleonora Manta, ha comunicato che «contrariamente a quanto previsto, i funerali non si svolgeranno domani 24 Settembre, attendiamo comunicazioni ufficiali».











Ieri il sindaco Antonio Casarano e l’amministrazione secliota avevano espresso il cordoglio con un messaggio pubblico. «Una tristezza infinita – hanno scritto – aleggia oggi in ogni cuore secliota. Piangiamo tutti Eleonora, la giovane vita spezzata, che rimarrà per sempre nella nostra memoria. Un abbraccio ideale, da Seclì, giunga alla mamma e alla famiglia tutta». Non si esclude che il rinvio dei funerali possa essere legato a ragioni investigative. Oggi, intanto, a Lecce si sono tenute le autopsie disposte dalla Procura.

