Carabinieri in lutto: Antonio investito e ucciso a 37 anni. Lascia un figlio di 6

Investito e ucciso mentre fa jogging. Antonio Montaquila è morto sul colpo mentre si dedicava a una delle sue più grandi passioni. Maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione dell’Arma a Formicola (Caserta) aveva 37 anni e, riporta Il Mattino, era il sottufficiale più giovane della compagnia di Capua. I soccorsi, seppur tempestivi, sono stati vani.

È successo martedì 22 settembre 2020 intorno alle ore 19. Antonio stava correndo lungo la strada che dal centro di Capua porta verso Sant’Angelo in Formis quando è stato investito da un’automobile con a bordo due ragazzi. Stando al racconto di alcuni testimoni, la macchina procedeva in direzione della frazione di Sant’Angelo in Formis quando è uscita fuori strada e ha investito il carabiniere, che è morto pochi istanti dopo l’impatto. (Continua dopo la foto)















La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire nei dettagli, ma dai primi accertamenti effettuati sembra che il giovane abbia perso il controllo dell’auto, che andava ad alta velocità, finendo sul marciapiede, dove in quel momento il 37enne stava correndo. In pochi minuti sul posto, dopo l’incidente, sono accorsi gli stessi colleghi del giovane maresciallo, in lacrime alla vista del suo corpo senza vita a lato della strada lungo via Tifatina. (Continua dopo la foto)















La polizia stradale, che indaga sull’accaduto, nella notte ha arrestato il conducente della vettura, un 21enne del posto risultato positivo al test per l’uso di sostanze stupefacenti. Antonio Montaquila lascia la moglie 44enne e un figlio di 6 anni; solo da poco era stato trasferito dalla Compagnia di Capua alla stazione di Formicola, dove avrebbe dovuto svolgere il ruolo di vice-comandante. (Continua dopo le foto)











Grande commozione tra i colleghi: Antonio Montaquila, originario di Vairano Patenora (Caserta), viene ricordato come un professionista serio e dedito al suo lavoro, benvoluto e rispettato da tutti. In tanti sui social stanno esprimendo il proprio cordoglio per la morte del giovane maresciallo, conosciutissimo in zona e ricordato da molti come un “ragazzo d’oro” e sempre disponibile per gli altri, con il jogging ed il calcio come grande passione.

