Pordenone, il triste racconto lascia senza parole. La notizia viene diffusa anche su Il Gazzettino, dove si legge che il racconto non dettagliato di una ragazzina di 13enne ha insospettito l’insegnante, facendo scattare così le indagini. Una storia di abusi sessuali, il cui carnefice sembra muovere i passi tra più insospettabili, fino a quando la verità non viene allo scoperto.

Una famiglia ricomposta. Un nuovo uomo accanto alla mare di quella ragazzina che all'epoca frequentava la terza media. E quello stesso uomo è stato condannato con rito abbreviato dal Gup di Pordenone a 5 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. A insospettirsi l'insegnante della minorenne, dopo aver estrapolato messaggi velati tra le righe scritte di un tema di italiano.















Infatti, la maestra della piccola, leggendo quelle righe scritte dalla bambina nel componimento di italiano, dove venivano raccontati gli abusi sessuali che era costretta a subire già da tempo, ha subito dato l'allarme. Il compagno della madre, il carnefice del dramma. Come riporta Il Gazzettino, le violenze erano cominciate quando la giovane aveva 12 anni, nel 2014, e si sono ripetuti per un paio di anni.















Poi la vicenda ha raggiunto le aule di un tribunale. Le parole scritte nel tema non potevano non essere ascoltate. Seppur la minorenne parlasse in terza persona della vicenda, i riferimenti continuavano a essere troppo dettagliati per un animo ancora troppo innocente e inconsapevole. Così è partita l'inchiesta, l'abbreviato e la condanna davanti al gup per il colpevole.









La drammatica storia della minorenne si pone come un messaggio rivolto anche a tutte quelle innumerevoli voci che vengono costrette a tacere, a tutte le grida soffocate in silenzio, alle lacrime versate a causa di una vergogna di cui molte donne, anche troppo giovani, non hanno alcun bisogno di provare.

