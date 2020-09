Alex Cucchi se n’è andato prematuramente a soli 42 anni nella giornata di sabato 19 settembre. La sua morte è sopraggiunta a Longiano in seguito ad un terribile incidente stradale. Era intento a guidare la sua Kawasaki e a scendere verso la frazione di Crocetta quando per cause in corso di accertamento, mentre usciva da una curva, ha perso il controllo della sua moto. Quest’ultima è andata a scontrarsi violentemente contro un guardrail a lato della strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Per quanto riguarda l'esatta dinamica dell'accaduto bisognerà attendere le indagini dei carabinieri, che stanno lavorando alacremente. Non è ancora stata stabilita nemmeno la data per la celebrazione dei suoi funerali. Tutta la famiglia è molto conosciuta nella zona in questione, perché suo padre Terzo è il proprietario di un'azienda che realizza strutture in legno e tetti. Invece la vittima lavorava da un anno e mezzo in una ditta esterna, la Edil Tubi, dedita a manufatti in cemento.















L'impresa in questione ha sede in via Violetti, nella città di Cesena. Alex era incaricato della trasformazione delle macerie. Viveva assieme alla compagna Teodora Radeva e al figlio di appena 21 mesi che si chiama William. Abitava al piano superiore dell'abitazione dei suoi genitori a Longiano e precisamente in via Case Missiroli. Lo piangono anche il suo papà Terzo, la mamma Paola Sacchetti e i fratelli Mirco e Manuele, che hanno rispettivamente 46 e 44 anni. Un dolore atroce.















Come detto poco fa, non si sa quando ci saranno le esequie perché la Procura non ha ancora rilasciato il nulla osta necessario per la sepoltura. Però è già stato scelto il luogo dell'estremo saluto, infatti i funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Calisese e saranno celebrati dal sacerdote Don Stefano Pasolini. In seguito il corpo sarà portato nel cimitero di Badia di Longiano dove nella tomba di famiglia è già seppellito suo fratello gemello Matteo, che ha avuto un destino uguale.









A proposito del gemello, anche lui ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale, sempre mentre era in sella ad una moto. Morì a 33 anni e la tragedia avvenne nello specifico 9 anni fa, il 12 giugno del 2011, a Cesenatico. Una doppia perdita assurda e ingiusta quella che hanno dovuto sopportare i genitori, in preda alla disperazione più assoluta.

