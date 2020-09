Coronavirus, ancora nuovi casi e morti. Salgono anche le terapie intensive: la situazione

Sono 1392 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 14 morti, che portano il totale a 35738 dall’inizio dell’emergenza.

Sono invece 410 i nuovi positivi, che fanno arrivare le persone che al momento hanno il coronavirus a 45.489 mentre sono 219.670 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus, 967 solo nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 7 più di ieri, e quelli nei reparti ospedalieri (+129). Al momento in Italia sono 2.604 le persone in ospedale con covid19 e 239 i pazienti nelle rianimazioni. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono 182 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in Lombardia. Due i decessi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona. I tamponi effettuati in regione sono 14.808 per un totale complessivo che arriva a 1.968.107 tamponi. I guariti/dimessi sono 79.078 (+229), di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti in terapia intensiva: 34 (-2) i ricoverati non in terapia intensiva: 294 (+11). Il totale dei decessi, con le due nuove vittime di oggi sale a 16.925.

Più in dettaglio, sono 76 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 47 a Milano città. Questi i dati delle altre province diffusi da Regione Lombardia: Bergamo: 11; Brescia: 3; Como: 3; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 1; Mantova: 5; Monza e Brianza: 12; Pavia: 35; Sondrio: 2; Varese: 6. (Continua a leggere dopo la foto)















“Su oltre 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari. Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. E’ fortemente monitorata la zona del sud pontino”. (Continua a leggere dopo la foto)









Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Fausto Leali squalificato dal GF Vip, la moglie ci mette la faccia e rompe il silenzio