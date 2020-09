Schianto in autostrada, coinvolte auto e tir: traffico in tilt. La situazione

Brutto incidente stamani 22 settembre sulla A4. Erano da poco passate le 7.30 quando una Renault Clio, un Fiat Fiorino e un tir si sono scontrati nel tratto tra Arluno e la barriera di Rho. Sul posto 3 ambulanze, oltre alla Polizia stradale e a mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per fortuna non troppo grave il bilancio.

I feriti, quattro in tutto, hanno età compresa tra i 40 e i 59 anni: nessuno è in condizioni gravi. Si registra un ricovero all'ospedale San Carlo in codice verde. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico nella zona Ovest di Milano, a cui si sono successivamente aggiunti i problemi sulla Milano-Meda e sulla Milano-Como per altri incidenti stradali. Sempre stamani, sulla A9 si è verificato un altro incidente tra Uboldo e Saronno (direzione Svizzera) nella mattinata di martedì 22 settembre.















Tutto è accaduto un attimo prima delle 8.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dei feriti sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto cinque ambulanze e un'automedica. Fortunatamente le condizioni dei feriti, quattro persone tra i 31 e i 52 anni, si sono rivelate meno gravi del previsto: sono stati trasportato in codice giallo e verde al pronto soccorso.















Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.Per permettere le operazioni di soccorso il traffico verso Nord procede su una sola corsia e, come riportato da Autostrade per l'Italia, si sono formate code per oltre due chilometri. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono al lavoro gli agenti della polizia stradale.











Nei giorni scorsi, poi, l’A4 era stata teatro di un maxi tamponamento tra mezzi pesanti, tra cui una bisarca che trasportava 12 automobili. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di venerdì lungo la A4, all’altezza dello svincolo per San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Due persone, in seguito all’impatto, sono rimaste ferite.

