Decide di fare un regalo a una conoscente, solo che forse non pensava che alla fine il valore del dono sarebbe stato così alto. Due i protagonisti di questa vicenda che definire singolare è dir poco. Lui, Giuseppe Fiaccavento, gestisce l’edicola di viale Grigoletti, a Pordenone. E, a quanto pare, per fare un regalo alla cliente decide di consegnarle un Gratta e vinci. Lei, 65 anni, di Pordenone (inutile tentare di carpirne l’identità tramite lo stesso edicolante) ringrazia e tenta la fortuna grattando la patina argentata del tagliando. E cosa scopre? La combinazione vincente che le permette di intascare la bellezza di mezzo milione di euro.

Mai regalo, c'è da scommetterci, è stato tanto gradito. Altra storia curiosa è quella di del tizio che rubava carte di credito a facoltosi commercianti per tentare la fortuna con ingenti acquisti di gratta e vinci. Ricercato da due settimane, dopo che la Procura di Torino aveva disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari, l'uomo è stato rintracciato dalla polizia mentre giocava alle slot machine, una delle sue debolezze.















Furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito le accuse nei suoi confronti. L'indagine era iniziata a fine luglio, quando una esercente torinese aveva denunciato il furto del proprio portafogli ed il successivo indebito utilizzo delle sue due carte di credito, per acquistare 5.100 euro di biglietti gratta e vinci, ad opera di un uomo che si era finto interessato all'acquisto di alcuni articoli nel suo negozio.















Dai controlli sulle riscossioni di denaro relative alle vincite con quei tagliandi, gli agenti del Commissariato San Paolo di Torino hanno identificato l'uomo, che 48 ore dopo riscuoteva una vincita di 885 euro a Porto Empedocle (Agrigento).











Lo stesso uomo è risultato essere in possesso anche della carta di credito di un altro esercente, derubato a Torino nel suo retrobottega. Anche in quel caso, il 49enne aveva effettuato, subito dopo il furto, transazioni per un totale di 2.357 euro presso una tabaccheria di Torino per acquistare diversi biglietti gratta e vinci.

