“1 milione di euro in eredità a loro”: nonna Alessandra lascia tutti di stucco

Alessandra Micheli, il gesto dal cuore grande. A riportare la notizia il Corriere della Sera, dove il nome della 94enne appare come una vera e propria di celebrità. Il gesto di Alessandra Micheli non necessita di ulteriori commenti. La donna, prima di andarsene, ha pensato a tutte le parrocchie delle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi (Brescia) e Castelleone (Cremona).

Alessandra si è spenta all’età di 94 anni nel 2018, ma le pratiche testamentarie e l’effettivo trasferimento dei lasciti si sono conclusi di recente. Una cifra, quella lasciata alle parrocchie delle comunità che frequentava con devozione e fede indiscutibili, che non ha precedenti: circa un milione di euro. Non credevano ai loro occhi don Domenico Amidani, parroco di Orzinuovi (Brescia), e don Giambattista Piacentini, parroco di Castelleone (Cremona). (Continua a leggere dopo la foto).















Vedova e senza figli, Alessandra Micheli si è sempre contraddistinta per una fede incrollabile, che ha dimostrato di avere sia quando si è trovata ad accudire fino all’ultimo respiro il marito, sia quando ha deciso, prima di andarsene, di pensare a tutte quelle comunità che potevano aver bisogno di un aiuto sì umano ma anche concreto. Lo ha raccontato Don Amidani, 70 anni, parroco di Orzinuovi da otto anni. (Continua a leggere dopo la foto).















“Non ho mai conosciuto la signora Micheli. Mi ha detto: “Vi ha lasciato una cifra consistente”. Io pensavo 100 mila euro. È stata una grande sorpresa, quel giorno nello studio notarile. Con una parte dei lascito abbiamo finanziato i nuovi impianti di illuminazione a led. Ma il lascito è servito anche per le opere di riqualificazione del secondo lotto dell’oratorio”. E si aggiunge anche il racconto di Don Piacentini. (Continua a leggere dopo le foto).









“Sono arrivato due mesi prima che la signora morisse. Mai avrei immaginato questa donazione. Il denaro è arrivato a dicembre del 2019. Un bell’aiuto: 200 mila euro alla parrocchia, 50 mila all’istituto paritario Canossa, 50 mila destinati ai nostri missionari impegnati nelle terre più povere del pianeta, 150 mila a favore del santuario della Madonna della Misericordia”. Alessandra Micheli ha lasciato anche 300 mila euro alla casa di riposo Brunenghi, dove sarà inaugurata la sala riunioni dedicata alla benefattrice. E una targa già “dedicata alla signora nella chiesa del Carnerio”.

