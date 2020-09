Caduti nel vuoto: mamma, papà e figlia di 4 anni precipitano dal ponte

Brutto incidente nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, in Valsorda, all’altezza del ponte Tibetano. Tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite in una zona già teatro di diversi episodi e infortuni simili. Per cause ancora da chiarire con esattezza, la famiglia – composta da padre, madre e la figlia di quattro anni – sarebbe caduta poco dopo le 17 di domenica nella zona del ponte Tibetano che sovrasta la Valsorda, nel comune di Marano di Valpolicella, nel Veronese.

Il ponte tibetano collega il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello di Sant'Anna d'Alfaedo e permette una vista spettacolare sulla Val Sorda. Il ponte è sospeso ad un'altezza di circa 40 metri, è lungo 52 metri e largo 70 cm. Si tratta di un sentiero per escursionisti esperti in quanto piuttosto impegnativo.















Sul posto intervenuti Soccorso Alpino e un elicottero da Trento, la famiglia in ospedale – A lanciare l'allarme dopo l'incidente sarebbero stati altri escursionisti. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori: sono intervenuti il Soccorso Alpino e un elicottero da Trento per aiutare la famiglia in pericolo.















L'uomo, la donna e la bambina sono stati recuperati dai soccorritori e sono stati trasportati in ospedale a Negrar per le cure del caso. Secondo le prime informazioni, i tre non sarebbero in pericolo di vita. Il nonno è stato immobilizzato e stabilizzato, caricato in barella e spostato in un punto agevole per il recupero, mentre la 40enne è stata curata e trasportata vicino al padre.











Entrambi sono poi stati imbarcati utilizzando un verricello. Nel frattempo affinché la bambina non si spaventasse, un soccorritore l’ha portata a spalla fino a Malga Biancari, dove l’elicottero è passato a prenderla prima di volare all’ospedale di Negrar.

