Emilio si è arreso, lascia moglie e 2 figli: ha lottato fino all’ultimo

Leno, un tragico incidente in scooter ed Emilio perde la vita. Estenuanti tentativi di rianimazione per il 71enne vittima dell’incidente stradale. Emilio Calestani non ce l’ha fatta. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo aveva già in corso un arresto cardiaco. Un impatto troppo violento e non si esclude che Calestani avesse già perso il casco poco prima.

Come da tradizione, il 71enne Emilio Calestani stava raggiungendo gli amici per la consueta partita a carte. A momento dell’incidente Emilio stava percorrendo Via XXIV Maggio a Leno, nella zona della Cascina Palazzo. A bordo del suo scooter, un Yamaha Majestic, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbalzando dalla sella e finendo in una roggia. (Continua a leggere dopo la foto).















L’impatto sul terrapieno in cemento è stato troppo violento e ogni tentativo di rianimazione del pensionato si è rivelato vano. Emilio è morto in ospedale a meno di 24 ore dal ricovero. Le sue condizioni erano davvero disperate. Operaio metalmeccanico in pensione da qualche anno, Emilio abitava a Castelletto di Leno, dov’era molto conosciuto. Un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. (Continua a leggere dopo la foto).















Il cuore di Emilio ha ceduto del tutto, nonostante il pronto intervento sia stato immediato. L’uomo è stato intubato e trasferito d’urgenza al Civile in elicottero, ma ha resistito per poco, per poi spegnersi nel reparto di Rianimazione e lasciare per sempre la moglie e due figli. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma a breve si permetterà la degna sepoltura. (Continua a leggere dopo le foto).









A effettuare i rilievi, i carabinieri di Verolanuova, che mirano a poter ricostruire la dinamica dell’incidente, ma come riporta Prima Brescia “pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo”. Resta il fatto che l’ impatto è stato talmente violento da causare la perdita di coscienza al 71enne di Leno, fino a fare smettere di battere persino il suo cuore.

Trovata morta in un lago di sangue, giallo sulla fine della maestra Alessandra