Trovata morta in un lago di sangue, giallo sulla fine della maestra Alessandra

Tragedia a San Vito al Tagliamento. Perde la vita Alessandra Francescutti, una insegnante delle scuole elementari di San Vito al Tagliamento. Il corpo è stato ritrovato nella sua abitazione di via Conte Camillo Panciera, nel centro di Pordenone. Si apre il giallo sulla maestra di solo 45 anni che da pochi giorni aveva accettato l’incarico di insegnamento presso la piccola cittadina.

Un corpo trovato senza vita in un lago di sangue. La morte di Alessandra Francescutti non trova ancora una concreta pista di indagine. Aveva 45 anni e da due giorni aveva assunto l'incarico di docente a San Vito. Nessuna ipotesi da escludere per i carabinieri di Fiume Veneto guidati dal comandante Eugenio Mortillaro e ai militari del Norm, che da oggi proveranno a ricostruire la dinamica del tragico scenario.















L'insegnante era molto stimata sia a Zoppola, che nella cittadina dove era cresciuta, Casarsa. Francesca aveva accettato una cattedra a San Vito, alle scuole elementari, da appena 48 ore quando è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Figlia di Anellina Colussi, poetessa casarsese molto conosciuta, e di Giovanni Francescutti, vicepresidente provinciale della sezione degli alpini.















Un lago di sangue e il suo corpo, immobile, senza più vita. Dai primi rilievi fatti sul posto sembrerebbe escludersi una morte per gesto volontario. A dare l'allarme il marito, Michele Venier, che aveva fatto ritorno a casa intorno alle 19.30. La coppia viveva in via Conte Camillo Panciera. Francesca lascia anche un figlio di sette anni. Sul posto, distrutta dal dolore, anche la sorella Elena, dipendente dell'ufficio cultura del Comune di Pordenone.









Il medico legale dell’Azienda sanitaria scelto per seguire il giallo di San Vito al Tagliamento è Lucio Bomben. Al momento l’intera area risulta transennata per permettere agli inquirenti di procedere nelle indagini. Ogni elemento di lettura potrebbe risultare significativo per risalire al movente. Di fronte all’abitazione di via Conte Camillo Panciera ha seguito da lontano i rilievi anche il sindaco di Zoppola, Francesca Papais.

