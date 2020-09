Incredibile tragedia in Italia. Nella giornata di oggi, sabato 19 settembre, un escursionista originario degli Stati Uniti d’America è deceduto in provincia di Vicenza, precipitando per 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. Il giovane aveva appena 24 anni e si trovava in compagnia di un amico all’uscita della 23° galleria. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio sul bordo della scarpata ed è caduto nel vuoto. Per lui non c’è stato praticamente nulla da fare.

L’allarme è scattato precisamente alle ore 11.45. Immediatamente l’elicottero di Verona emergenza, partendo dalle coordinate del punto esatto della tragedia, si è messo in volo per effettuare una ricognizione. In seguito, è riuscito a individuare il cadavere del 24enne in uno dei tantissimi canali, situati a 1.500 metri di quota. Quindi, è volato al rendez vous assieme ad una squadra del Soccorso alpino di Schio. Ha fatto salire a bordo un soccorritore, che è stato calato con un verricello di 30 metri. (Continua dopo la foto)















Assieme al soccorritore, impegnato nelle operazioni di recupero, ha lavorato anche un tecnico di elisoccorso dell’equipaggio. Una volta ottenuto il nulla osta per rimuovere il corpo, la salma è stata ricomposta e messa su una barella. Il recupero è stato portato a buon fine grazie all’uso del verricello. Successivamente è stata trasferita al Rifugio Balasso e affidata al carro funebre. Presenti sul posto anche i Carabinieri. Gli altri soccorritori hanno invece raggiunto l’altro escursionista. (Continua dopo la foto)















Il compagno dello statunitense che ha perso la vita è stato dunque assistito da una coppia testimone del drammatico evento. I soccorritori lo hanno accompagnato nuovamente a valle a Bocchetta Campiglia. Evidentemente scosso dalla perdita l’escursionista, che ha visto morire sotto i suoi occhi il suo amico. L’ennesima tragedia in alta quota, che purtroppo si verifica nella nostra nazione. Un’altra famiglia è costretta a piangere un proprio caro, che inseguiva la sua passione. (Continua dopo la foto)









Si è verificata anche una tragedia a Strembo, in val Rendena. Una coppia di coniugi finisce in un burrone. La prima a precipitare è Giuditta Martinelli, e poi il marito nel tentativo di cercarla. L’uomo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino e versa in condizioni molto gravi, tenuto ancora sotto controllo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Giuditta Martinelli, 71 anni, originaria di Orzinuovi, perde la vita nei boschi.

