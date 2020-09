Ha tentato in tutti i modi di sconfiggere la brutta malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta in queste ore. Francesca Del Magro è deceduta a 28 anni, a quattro mesi di distanza dalla scoperta di un tumore. Aveva una vita e tanti sogni davanti a sé, ma il destino è stato infame e le ha spezzato prematuramente la sua esistenza. Lei stessa provava a dare forza anche agli altri, che soffrivano per il suo male, ed ha affrontato le cure, la radioterapia e il dolore con un coraggio straordinario.

L’hanno definita tutti praticamente una combattente, ma nonostante la sua forza incredibile la malattia è riuscita a sopraffarla e per la 28enne non c’è stato nulla da fare. Tanta tristezza nella comunità di Borgo Valbelluna, nella regione Veneto, dove Francesca risiedeva. Nessuno ha giudizi negativi sulla sua persona, infatti era amatissima nel paese anche e soprattutto per un carattere bellissimo, caratterizzato da un’immensa disponibilità nei confronti del prossimo. (Continua dopo la foto)















Addolorati e sconfortati i suoi genitori, mamma Mirella e papà Valter, ma anche suo fratello Simone e il fidanzato Alessandro. Tutti i parenti e gli amici sono distrutti da questa perdita assurda e non si danno pace. Tutti coloro che vorranno salutarla per l’ultima volta potranno recarsi domani, sabato 19 settembre, nella Chiesa Parrocchiale di Carve. Qui saranno infatti celebrati i funerali della giovane a partire dalle ore 9.30. Ci sarà sicuramente una grande affluenza di gente. (Continua dopo la foto)















Poco meno di un mese fa un’altra morte ingiusta. Ben due paesi, Giavera e Sacile, tra Veneto e Friuli piangono la scomparsa di Deborah Cinquemani, una mamma di soli 31 anni morta per un tumore raro. Deborah Cinquemani era originaria di Sacile e subito dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare nella tabaccheria gestita dal padre, di nome Leo. Deborah si era trasferita a Giavera da pochi anni, dopo il matrimonio con Rosario Pompeo, di origini calabresi. (Continua dopo la foto)









Pochi mesi fa, Deborah Cinquemani ha deciso di effettuare dei controlli al riguardo, sottoponendosi alla tac e a una serie di di altri esami che le permettessero di comprendere l’origine di quel dolore. La diagnosi è stata straziante ed ha lasciato tutti quanti sotto shock: “tumore maligno del tritone”, un rarissimo tumore incurabile che colpisce i tessuti molli. La malattia era ormai in stato avanzato.

Delitto di Cogne, sequestrata la villetta di Annamaria Franzoni: cosa è successo