Coronavirus, impennata di casi nelle ultime 24 ore. Giornata nera per l’Italia

Sono 1907 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 10 morti, che portano il totale a 35668 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 99839. Sono 853 i nuovi guariti, per un totale di 216.807. Lieve calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 208, con una diminuzione di 4 unità.

L’incremento degli attualmente positivi è stato di 1.044, per un totale di 42.457 attualmente positivi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (sono 2.387, 39 più di mercoledì) e quelli in isolamento domiciliare (ora sono 39.862, rispetto a ieri +1009) calano quelli nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri per un totale di 208). (Continua a leggere dopo la foto)















Il totale dei dimessi e dei guariti è invece di 216.807, con un incremento di 853 persone nelle ultime 24 ore. Tra le regioni, il maggior incremento di casi si registra in Lombardia (+224), seguita da Campania (+208) e Lazio (+193). Anche Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Sicilia fanno segnare un incremento superiore ai cento casi nelle ultime 24 ore. (Continua a leggere dopo la foto)















Lazio – “Su quasi 11mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 193 casi, di cui 108 sono a Roma, e zero decessi”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, evidenziando che “nella valutazione del ministero il valore Rt è a 0.54”. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 33 i casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. (Continua a leggere dopo la foto)









Lombardia – Sono 224 i casi positivi rilevati oggi in Lombardia, per una percentuale rispetto ai tamponi pari all’1,33%, di poco superiore all’1,29% registrato ieri. I tamponi analizzati sono 16.828 e sui 224 nuovi casi di Covid19, 40 sono ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico. Non c’è però nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, dove i posti occupati restano 32, mentre i ricoverati meno gravi sono 12 in più, per un totale di 284 in tutta la regione. I guariti e dimessi sono 129, i morti sono due e portano il totale a 16.908.

