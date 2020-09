Delitto di Cogne, sequestrata la villetta di Annamaria Franzoni: cosa è successo

La casa di Montroz, frazione di Cogne, in Valle d’Aosta, è stato lo scenario in cui il piccolo Samuele Lorenzi ha perso la vita. Un delitto che ha segnato la cronaca nera italiana. È stato soprattutto un processo mediatico per due motivi principali: la circostanza che a uccidere un bambino fosse stata la madre e l’uso dei mass media come strumento per scagionare l’imputata.

Si può affermare che con il caso Cogne la cronaca è uscita dai tribunali ed è diventata uno show (numerose, peraltro, furono le apparizioni televisive della madre, dal Maurizio Costanzo Show a Porta a Porta e Buona Domenica), ma anche un quiz. Nel 2008 la corte suprema di cassazione ha riconosciuto colpevole del delitto la madre, Annamaria Franzoni. Questa ha scontato 6 anni di carcere e 5 di detenzione domiciliare, estinguendo la pena il 7 febbraio 2019.















È di queste ore la notizia che l'avvocato Carlo Taormina ha diritto a proseguire con le procedure di pignoramento della villetta di Cogne. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta, respingendo le richieste di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzate da Annamaria Franzoni e dal marito Stefano Lorenzi. Alla base del contenzioso il mancato pagamento dell'onorario del legale romano, difensore di Franzoni nel processo che la vedeva imputata per aver ucciso suo figlio Samuele nel 2002.















Il contenzioso nasce dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna dove la donna, già condannata per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto proprio nella casa di Montroz, frazione di Cogne, a gennaio 2002 e per cui ha scontato 16 anni, deve al suo ex legale oltre 275mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, divenuti circa 450mila nell'atto di pignoramento.









“Aveva la villetta di Cogne sulla quale avrei voluto fare il pignoramento, ma non è stato possibile. La rivendevo, che mi importa. La rivendevo all’asta dello Stato e buonanotte. Non posso neppure rivalermi sui suoi conti correnti, perché ho visto che non c’ha una lira. Praticamente m’ha fregato. Avere i soldi è una battaglia persa, perché la fregatura è totale“, aveva detto l’avvocato Taormina qualche mese fa.

