Maltempo in Italia. Stade allagate e decine di chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il vortice ciclonico è in piena azione sullo Ionio e soprattutto la Calabria, con piogge e mareggiate. Nel basso crotonese si sfiorano già i 100 mm di pioggia, mentre onde lunghe fino a 2-3 metri raggiungono le coste ioniche.

Ad essere stata maggiormente colpita nella prima parte della mattinata la zona di Isola Capo Rizzuto. Numerose le auto che sono rimaste bloccate lungo le strade allagate. La strada statale 106 "Jonica", scrive il sito Wesud.it, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 230,500 al km 235,500, a causa dell'allagamento del piano viabile il traffico è stato deviato lungo le strade locali. Sotto costante osservazione il livello del torrente Acquavara e il "Ponte Pilacca" in località Sovereto nel territorio di Isola Capo Rizzuto.















Sin dalle prime ore del mattino gli agenti della Polizia Locale e i volontari sono stati impegnati nel prestare soccorso ai numerosi automobilisti. Notevoli anche i danni provocati alle imbarcazioni ormeggiate al porto di Le Castella. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento della situazione in tutta Italia. Ci si prepara a vivere l'ultimo fine settimana di vera estate.















E sarà l'ultimo per due motivi; il primo è che le temperature che assaporeremo sabato e domenica saranno ancora tipicamente estive, cosa che non avverrà invece la prossima settimana quando il tempo peggiorerà seriamente e il clima si rinfrescherà. Nel weekend i valori massimi toccheranno nuovamente punte di 30-32°C su gran parte d'Italia (ad eccezione del Nordovest dove ci saranno alcune insidie). Il secondo motivo ce lo dà il calendario, infatti dal 22 settembre entreremo a tutti gli effetti in autunno.











Il team del sito www.iLMeteo.it comunica quindi che sabato e domenica saranno due giornate di bel tempo e a parte la nuvolosità in aumento al Nordovest e in Sardegna (domenica, anche con qualche temporale) il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Giovedì 17. Al Nord: un po’ instabile sui rilievi del Nordest, soleggiato altrove. Al Centro: molte nubi in Molise, sole altrove. Al Sud: cielo coperto con piogge sparse, più intense tra Calabria Sicilia tirreniche.

Venerdì 18. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: più nubi e qualche precipitazioni tra Basilicata e Calabria. Sabato 19. Al Nord: molte nubi al Nordovest, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: poco nuvoloso. Domenica 20. Al Nord: peggiora in Piemonte con temporali, più sole altrove. Al Centro: peggiora in Sardegna, nubi diffuse in Toscana. Sole altrove. Al Sud: tutto sole.

