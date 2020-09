Si sono spacciati per giornalisti per trascorrere una vacanza gratis in una struttura turistica sull’isola di San Domino alle Tremiti, in Puglia. Per questo motivo tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti penali, sono stati denunciati con l’accusa di truffa in concorso.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva fatto intendere già al momento della prenotazione di essere giornalisti specializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio dedicato alle Tremiti. Quindi, per circa una settimana, fruendo di vitto, alloggio ed ombrellone, avevano finto di effettuare, tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese.















Ma la sorpresa non aveva tardato ad arrivare quando la "troupe" di sedicenti "giornalisti", improvvisamente, dopo cinque giorni, aveva lasciato la struttura senza pagare l'importo dovuto, circa 800 euro. I Carabinieri, però, hanno in breve identificato, denunciato i responsabili, tre uomini e una donna della provincia di Foggia, e proposto l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nell'arcipelago. I quattro avevano precedenti simili.















A luglio i carabinieri delle Isole Tremiti hanno proceduto a un'operazione di servizio lampo, denunciando in concorso 5 adulti campani, con precedenti di polizia, tre donne e due uomini, che dopo essersi impossessati della carta di credito di una giovane turista pugliese avevano effettuato acquisti in un negozio di souvenir del porto di San Domino per venticinque euro.









I Carabinieri, individuati i responsabili, li hanno raggiunti sul traghetto intenti lasciare le Tremiti destinazione Termoli. La carta di credito, che consentiva acquisti superiori solo inserendo il codice della titolare, è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

