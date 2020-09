“Ti spezzo le ossa e ti taglio con la forbice”. Choc all’asilo: maestra incastrata dalle telecamere

Violenze fisiche e verbali sui piccoli alunni di una prima elementare di Nardò, in provincia di Lecce. Dopo le denunce dei genitori e l’indagine condotta dai carabinieri della locale stazione, il giudice Michele Toriello ha rinviato a giudizio una maestra di 62 anni.

Schiaffi, sculacciate, frasi choc e maltrattamenti quotidiani raccontati da 27 bambini dell'asilo. Le testimonianze delle piccole vittime sono entrate a far parte di un dossier che ha portato il giudice per le indagini preliminari la maestra oggi in pensione.















Secondo l'inchiesta dei carabinieri, la maestra d'asilo sarebbe responsabile di ben 47 episodi di maltrattamenti sui minori tra abusi fisici e verbali. Le violenze fisiche e psichiche messe in atto dalla donna erano "sistematiche e pressoché quotidiane"."Guai a te si ti muovi, ti taglio le gambe con la forbice", "fate schifo"; "…ti spezzo le ossa", queste le frasi pronunciate dalla maestra e documentate attraverso le intercettazioni ambientali con le telecamere nascoste installate dai carabinieri.















Il processo comincerà il 24 novembre prossimo. La donna è difesa dall'avvocato Giuseppe Bonsegna. Parti civili si costituiranno i genitori degli alunni. Dal 27 febbraio fino all'11 aprile del 2019, i Carabinieri avevano ricostruito una mole di episodi che aveva convinto il giudice a sospendere la maestra.









L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Donatella Palumbo aveva permesso di fare luce su quello che accadeva all’interno di una scuola dell’infanzia di Nardò. Per scoprire i presunti ‘metodi poco educativi’ utilizzati dalla 61enne erano state utilizzate microspie e telecamere, piazzate all’interno della struttura.

