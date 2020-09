Un colpo al petto. Simone, 44 anni, morto per una discussione tra vicini

È morto dopo essere stato colpito in pieno petto da un colpo sparato con un fucile dal suo aguzzino. Simone Cogoni era un allevatore cagliaritano e aveva solo 44 anni. È successo nella serata di ieri, 16 settembre nel comune di Soleminis, nella provincia del capoluogo sardo. Secondo quanto raccontato dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, il delitto è avvenuto lungo la strada comunale per Monte Arrubiu: sembra da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, che l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite per futili motivi di vicinato.

Il killer è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce ma i carabinieri lo stanno cercando setacciando tutta la zona. I due contendenti, dalle prime informazioni che trapelano dagli investigatori, avrebbero litigato per problemi di vicinato e non sarebbe la prima volta che avevano screzi di questo tipo.















Questa volta però la discussione è degenerata tanto che l'assassino ha imbracciato un fucile e ha esploso un colpo che ha centrato al petto il 44enne. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo de Comando Provinciale di Cagliari e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale: era ancora vivo quando lo hanno trovato, ma un'ora dopo è deceduto.















L'omicida, un altro allevatore originario di Dolianova, con il quale la vittima aveva frequenti screzi e discussioni per motivi di pascolo, si è dato alla fuga imboccando la strada comunale che conduce a Monte Arrubiu.











L’uomo G. B. è ricercato dai carabinieri della compagnia di Dolianova coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale del Sud Sardegna prontamente intervenuti sul posto insieme al personale del 118 che ha cercato inutilmente di rianimare la vittima.

