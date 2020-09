Aggressione choc: un 22enne come Willy. Pugni e calci in faccia, arrestati 5 giovani

Lo hanno fermato e picchiato selvaggiamente, accusandolo di aver rubato una borsetta a una signora, ma non era vero. Lo hanno trascinato per i capelli per centinaia di metri, minacciato con un coltello e preso a calci in testa fino a farlo svenire. E alla fine gli hanno spaccato uno zigomo.

La storia risale al 1 giugno, ma in queste ore i carabinieri di Savona hanno arrestato i responsabili del pestaggio avvenuto ai danni di un 22enne savonese: si tratta di 5 italiani tra i 22 e i 33 anni. E il caso non può non riportare alla mente il pesataggio avvenuto due settimane a Colleferro, quando un gruppo di quattro ragazzi ha picchiato mortalmente Willy Monteiro Duarte, 21anni, residente a Paliano.















I militari hanno descritto i ragazzi come persone con “note e problematiche”. Non ragazzi “di buona famiglia”. Secondo quanto riporta il sito Ivg, “nelle loro abitazioni (tre sono di Savona, uno di Finale Ligure e uno di Loano) sono stati trovati anche tirapugni, coltelli a serramanico e uno sfollagente”.

Ricoverato inizialmente con prognosi riservata, il giovane è stato poi dimesso dopo alcuni giorni con 30 giorni di prognosi ed è oggi guarito.















I militari della Stazione di Savona, giunti sul posto in seguito ad una segnalazione, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e iniziato l'attività di indagine e di ricostruzione della dinamica dei fatti. I cinque responsabili sono stati identificati grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno inquadrato l'aggressione e permesso di rintracciare alcuni testimoni che avevano assistito alla scena.









L’arresto è arrivato al termine di una articolata attività di indagine, coordinata dal dottor Martini e svolta materialmente dai militari della compagnia di Savona, comandata da Fabio Truddaiu.

