Tragico scontro auto-moto nella notte: Manfredi muore a 30 anni

Palermo, tragedia in strada. Si spegne per sempre all’età di 30 anni, Manfredi Saja di 30 anni, morto in seguito al violento scontro avvenuto tra la sua moto e una Fiat Seicento. In sella alla sua inseparabile moto, una Triumph, Manfredi è andato incontro alla fine. La tragedia è avvenuta nella notte in via Roma a Palermo, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele.

Uno scontro letale quello tra la moto Triumph e una Fiat 600. Rimane da chiarire la dinamica dell'incidente che ha portato via per sempre la vita del 30enne. L'incidente è avvenuto intorno all'1,20 della notte. Nulla da fare per il giovane motociclista palermitano, che muore al momento dell'impatto. Alla guida della Fiat 600, una donna di 38 anni. Pare che l' incidente sia avvenuto a un incrocio con passaggio pedonale e semaforo.















Manfredi procedeva con la sua moto verso la stazione centrale, in direzione di marcia opposta della Fiat guidata dalla donna, diretta verso piazza Sturzo. Entrambi i mezzi stavano percorrendo via Roma. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la donna alla guida stava effettuando la svolta quando sarebbe arrivata la moto. Un impatto difficile da evitare. Manfredi sognava di diventare medico ed era uno studente di Medicina















Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale e la salma di Manfredi è già stata consegnata ai familiari. Una notte di incidenti molto gravi nel capoluogo siciliano, che raggiungono un numero di tre, registrati nelle ultime ore. Interessate dagli incidenti via Roma, all'altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola.









E perde la vita anche Antonio Maggio, un sessantaquattrenne di Barcellona Pozzo di Gotto, investito da una Peugeot mentre attraversava a piedi la Statale 113 per raggiungere il parcheggio dove aveva lasciato la sua macchina. L’incidente si è verificato nel quartiere Giammoro, a Pace del Mela: la persona alla guida dell’automobile è stata fermata dai carabinieri.

