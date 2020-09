Viaggi in auto senza mascherina? Ecco quanto rischi di multa

Obbligo della mascherina, ecco le regole generali. La domanda che tutti si pongono da tempo è: quando è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento all’interno dell’abitacolo? Ormai è chiaro a tutti che le misure di prevenzione previste dal dpcm del Governo si dovrebbero estendere anche quando si è alla guida, seppur con alcune precisazioni. Ecco quali.

Come ben si è compreso, tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale rappresentano un rischio contagio. Risulta obbligatorio l'uso delle mascherine tanto nei luoghi pubblici a rischio assembramento quanto nei locali al chiuso. E all'interno della propria auto? Anche. Le regole non cambiano se non si appartiene allo stesso nucleo familiare.















Portare la mascherina di protezione in macchina è un obbligo quando all'interno del veicolo è presente anche un solo passeggero oltre al conducente. Mascherina che deve essere indossata correttamente senza compromettere la visuale del guidatore e la sicurezza stradale. In ogni caso bisogna sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e preferibilmente lasciare un finestrino aperto che assicuri il ricircolo d'aria.















Eppure se in presenza di conviventi, bambini o in presenza di separatori in plexiglas, va fatta qualche precisazione in più. E semmai venisse i mente di non rispettare le disposizioni, le multe potrebbero raggiungere persino i 533 euro, riducibili a 373,34 pagando entro cinque giorni. Se il presupposto rimane quello di rispettare il distanziamento, il numero massimo di passeggeri consentiti dipenderà dalla grandezza dell'automobile.









Non andrebbe mai tolta, anche in presenza di un solo passeggero oltre al conducente, la mascherina andrà indossata per tuta la durata del tragitto e senza compromettere la visuale del guidatore e la sicurezza stradale. E lasciare un finestrino aperto per il ricircolo d’aria è buona norma. Ricapitolando, la presenza del solo guidatore nel sedile anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori e per tutti la mascherina protettiva. La posizione dei passeggeri prevede che possano sedersi due persone al massimo, ammesso che la fila sia da tre posti e non da soli due, il posto centrale va lasciato vuoto per distanziarsi.

