“In segno di purezza e gioventù”. Willy, migliaia di persone ai funerali: il bellissimo gesto

Willy Monteiro Duarte, i funerali in diretta. La storia di Willy ha fatto riflettere e continua a risuonare forte nel cuore di tutti. Il giovane è stato massacrato di botte fino a perdere la vota. “Sono tutti colpevoli”, questo è quanto afferma una testimone intervistata da Il Messaggero per quanto concerne i quattro ragazzi coinvolti e indagati per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. E mentre la vicenda diventa giudiziaria, i funerali di Willy sospendono per un attimo un tempo ormai irrecuperabile.

Tutti i partecipanti indossano una maglietta bianca, Willy viene ricordato così mentre il feretro del ragazzo sfila tra centinaia di persone in fila per‎ entrare al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone. Un messaggio forte e un "segno di purezza e di gioventù", così come ha chiesto il sindaco di Paliano. Nella maglia bianca indossata da tutti esiste ancora lo sguardo innocente di Willy.















A unirsi al "Ciao Willy", come recita la scritta che primeggia sul campo sportivo, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. E mentre la comunità si unirà intorno al dolore dei familiari e degli amici più intimi di Willy, per i quattro indagati è cambiata l'accusa: da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. Così è stato deciso dalla procura di Velletri.















"Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all'addome che l'ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l'hanno colpito ancora. Senza pietà. Willy è morto tra le mie braccia, non ha avuto nemmeno il tempo di rendersene conto. Sono tutti colpevoli. I fratelli Bianchi qui li conoscono tutti. E conosco anche Pincarelli e Belleggia. Tutto il gruppo sta spesso tra i localetti di largo Santa Caterina, danno fastidio, stanno sempre su di giri, non si tengono". Queste le parole della testimone, mentre il feretro di Willy sfila sotto gli occhi ancora increduli di tutti.









Il feretro di Willy è arrivato alle 9.58 tra l’applauso dei presenti e i minuti di silenzio. Alcune dediche all’esterno della camera mortuaria recitano: “Angelo coraggioso, non ti dimenticheremo”, “resterai per sempre con noi”. E si uniscono le dichiarazioni di Angela:” Ho un figlio che ha 18 anni, pochi in meno di Willy. Quello che è successo riguarda tutte le madri, è un dramma di tutte le famiglie. Mi sono sentita di fare le condoglianze alla madre e di dirle che il sacrificio del suo angelo non sarà dimenticato. Mi ha ringraziato con un filo di voce, non aveva nemmeno la forza di parlare”.

