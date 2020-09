In auto in quattro senza mascherina: multa di oltre 2mila euro

In quattro in auto senza mascherina, scatta la multa di oltre 2000 euro. È successo a Poggiofranco, in provincia di Bari, dove i poliziotti impegnati nel servizio mirato a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus hanno fermato e controllato un’autovettura con quattro persone a bordo.

I quattro, tutti baresi di cui uno pregiudicato, sono stati sanzionati ai sensi dell'art.4 del decreto legge 19/2020 poiché non utilizzavano dispositivi di protezione individuale. La normativa prevede che, se non si è congiunti, si possa viaggiare al massimo in tre in auto: uno alla guida e non più di due persone dietro, e solo con la mascherina indossata correttamente. Per i quattro dunque è scattata la sanzione da 533,33 euro: è di 400 euro, invece, per chi non usa la mascherina nei casi previsti dalla legge ma è a piedi.















In automobile tutti i passeggeri devono rispettare le regole valide nei luoghi pubblici e privati, quando sono presenti persone non conviventi. Quindi portare la mascherina di protezione quando si viaggia in automobile è obbligatorio ogni qual volta all'interno del veicolo è presente anche un solo passeggero.















In caso di familiari non conviventi o amici è necessario rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro oltre ad indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. Se sul sedile posteriore c'è una sola persona, deve sedersi dal lato opposto a quello del guidatore. Familiari e conviventi, invece, possono viaggiare senza mascherina.









La Spezia – Tre turisti sono stati multati oggi a Monterosso, alle Cinque Terre (La Spezia) perché non indossavano la mascherina. I tre stranieri sono stati fermati dalla polizia municipale mentre passeggiavano in una affollata via Roma. Hanno ammesso di non avere con loro i dispositivi di protezione che sono obbligatori, in tutta la provincia della Spezia, fino al 13 settembre anche all’aperto.

