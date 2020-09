Prodotto alimentare ritirato dal mercato: “Presenza di Listeria”. Marca e lotto

Allerta per i consumatori. Un lotto di salmone affumicato viene ritirato dal mercato per possibile rischio microbiologico. La comunicazione è stata data direttamente dal Ministero della salute come di consueto attraverso il proprio portale dedicato, per l’appunto, agli Avvisi per la sicurezza di tutti.

Nello specifico, si tratta del salmone norvegese affumicato Unes, confezionato in buste da 100 grammi ciascuna per la società Unes Maxi Spa di Vimodrone (Milano) col cui marchio viene venduto ma prodotto dalla ditta Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona, in provincia di Agrigento (marchio di identificazione IT D6Z3T CE). Il richiamo sul lotto non concede tempo da perdere.















Il prodotto in questione riporta il numero SA75-22620 e la data di scadenza fissata al 22 settembre 2020. Il lotto viene immediatamente ritirato dagli scaffali per la probabile presenza di Listeria monocytogenes. Scatta dunque il divieto di consumare il prodotto, se già acquistato, e restituirlo al punto vendita. La possibile contaminazione da Listeria comporterebbe un serio pericolo per la salute pubblica.















Per uguale motivo sono stati ritirati dal mercato anche salsiccia e alcuni formaggi. Infatti come si apprende dal sito Humanitas: "L'infezione da listeria, anche detta listeriosi, è una tossinfezione alimentare che prende il nome dal batterio che ne è la causa, il Listeria monocytogenes. Questo batterio si trova comunemente nel terreno e nell'acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. Molti animali possono venire infettati dal batterio senza dimostrare sintomi apparenti".









Gravi e da non trascurare i sintomi dell’infezione da listeria, che appaiono simili a quelli di altre malattie provocate da alimenti contaminati: febbre; nausea; diarrea; dolori muscolari.

Emicranie, confusione, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio sono invece i sintomi della listeriosi quando si diffonde al sistema nervoso.

