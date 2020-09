Fratelli morti insieme nello schianto. Carlo e Veronica avevano 19 e 16 anni

Tragedia a Novara, dove perdono i due fratelli. Giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto ancora da realizzare. Carlo e Veronica di Bernardo perdono la vita in seguito allo schianto in strada Biandrate. Solo 19 e 16 anni e un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. I due fratelli muoiono durante la notte nel reparto di rianimazione del Maggiore di Novara.

Sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Novara in condizioni disperate. Numerosi i tentativi di riportare in vita la coppia di fratelli, ma nulla da fare per loro se non confermarne il decesso. Uno schianto violentissimo quello avvenuto in strada Biandrate, davanti alla sede del corriere espresso Fedex-Tnt. Avrebbero tamponato un furgone che, fermo in mezzo alla carreggiata, stava girando a sinistra, al confine tra Novara e San Pietro Mosezzo.

Ma l'impatto ha portato i due fratelli a sbalzare nella corsia opposta. Qui sono stati travolti da un mezzo che procedeva nel suo senso di marcia. Tentativi vani di rianimazione, i due fratelli si spengono per sempre. Trasferiti a Novara per motivi lavorativi del padre Giuseppe, Carlo e Veronica erano nati a Caserta. E su edizionecaserta.it il messaggio di dolore di Pietro Di Bernardo.















Pietro è lo zio dei due fratelli, ex assessore comunale a Capodrise e primo assistente di Nicola Caputo: "Solo l'amore ci permetterà di evolvere il dolore della perdita in un amore ancora più grande. Credo che non guarderò più un tramonto senza pensare a voi. Buon viaggio miei dolci angeli". I due angeli lasciano per sempre papà Giuseppe e mamma Katiuscia, lasciando tutta Casalbeltrame sotto choc.















Pochi giorni e proprio nel mese di ottobre, Carlo avrebbe compiuto 19 anni. Veronica, invece, stava per riprendere gli studi nell'istituto tecnico per ragionieri Mossotti di Novara, dove aveva studiato anche il fratello. Un legame fortissimo tra i due e ancora tanti traguardi da raggiungere. Al dolore della famiglia si è unita anche Claudia Porzio, sindaco di Casalbeltrame.









“La nostra piccola comunità è stata messa a dura prova. Li conoscevo bene, tutti li conoscevamo. La mamma Katuscia insegna all’istituto comprensivo, è una famiglia parte attiva della comunità. Ora aspettiamo che si decida il giorno dei funerali e proclameremo il lutto cittadino”.

