Addio Franco Maria Ricci, è morto oggi nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni ’80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva 82 anni. Era Cavaliere e Comandante dell’Ordre des Arts et Lettres, ordini onorifici francesi. Era nato a Parma il 2 dicembre 1937. Ne dà notizia il nipote Edoardo Pepino.

“La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Continua dopo la foto















Il ricordo migliore, nelle sue parole e nel momento in cui il genio creò il labirinto. “Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto circa trent’anni fa, nel periodo in cui, a più riprese, ebbi ospite, nella mia casa di campagna vicino a Parma, un amico, oltreché collaboratore importantissimo della casa editrice che avevo fondato: lo scrittore argentino Jorge Luis Borges”. Continua dopo la foto















E ancora: “Il Labirinto, si sa, era da sempre uno dei suoi temi preferiti; e le traiettorie che i suoi passi esitanti di cieco disegnavano intorno a me mi facevano pensare alle incertezze di chi si muove fra biforcazioni ed enigmi.Credo che guardandolo, e parlando con lui degli strani percorsi degli uomini, si siaformato il primo embrione del progetto che finalmente, nel giugno del 2015, ho aperto al pubblico”. Continua dopo la foto











E conclude: “Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, che era una prigione, Minosse nutriva intenzioni cupe e crudeli; io immaginai un equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto, ma senza pericolo. La passione per il bambù – questa pianta elegantissima, ma così poco utilizzata in Occidente, e specialmente in Italia – mi suggerì la materia prima ideale. Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, l’impresa ha assorbito la maggior parte del mio tempo. Quando nacque, il progetto aveva un carattere abbastanza personale. Sulle terre che avevano nutrito, e un po’ anche arricchito, la mia famiglia, volevo lasciare una traccia di me”.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, boom di nuovi positivi. Risalgono anche i casi in terapia intensiva