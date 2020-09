“Le abbiamo trovate sul parabrezza”. Viviana e Gioele, la scoperta degli inquirenti riapre il caso

Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, mamma e figlio scomparsi nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, il 3 agosto e ritrovati senza vita: lei l’8 agosto ai piedi di un traliccio della corrente elettrica, lui il 19 agosto, ormai in avanzato stato di decomposizione.

Ieri al Policlinico di Messina sono proseguite le analisi sui resti del piccolo. Mentre oggi si è tenuto l’esame irripetibile con il Luminol sulla Opel Corsa sulla quale viaggiavano la madre del piccolo per trovare eventuali tracce ematiche. Mentre mamma e figlio si trovavano in auto, all’altezza della galleria Pizzo Turda a Caronia, sottostante l’autostrada A20 Messina Palermo, l’Opel Corsa della Parisi ha tamponato un furgoncino di alcuni impiegati di una ditta di manutenzione, fermandosi poi in un’area di sosta poco dopo la galleria. (Continua a leggere dopo la foto)















L’auto è stata ritrovata alle 11 e 30 di lunedì 3 agosto dalla polizia stradale con all’interno la borsa della donna con dentro un centinaio di euro prelevati da poco, i suoi documenti e il cellulare. La vettura recava i segni di un banale incidente e dalle analisi svolte in queste ore è emerso un nuovo particolare. (Continua a leggere dopo la foto)















Come scrive Repubblica, sul parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi ci sono adesso due strisce di carta, lì i poliziotti della Scientifica di Catania hanno trovato delle piccole impronte, probabilmente quelle di Gioele. A questo punto si rimette in discussione tutto su questo caso su cui niente si è chiarito. (Continua a leggere dopo la foto)









Se le impronte ritrovate sono realmente quelle del bimbo, potrebbe voler dire che in seguito all’incidente Gioele è stato sbalzato dal seggiolino sul parabrezza. Qualcosa di grave potrebbe essere avvenuto e aver portato Viviana a fuggire. Al commissariato di Sant’Agata d Militello, si è analizzato anche un reperto trovato nei giorni scorsi nelle campagne a Caronia. Si tratta di terriccio e legna accatastata. Si vuole capire se ci sono tracce biologiche.

