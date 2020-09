Risalgono i casi di coronavirus in Italia. Come diffuso dal ministero della Salute nel bollettino odierno e consultabile sul sito della Protezione Civile. Sono 1.597 i nuovi positivi oggi, contro i 1.434 di ieri. In lieve calo i tamponi effettuati: 94.186 contro i 95.990 di ieri.

Dieci le persone morte che erano positive al Covid-19. Il bilancio da inizio emergenza è di 283.180 contagi e 35.587 vittime. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. Sono 58 in più in Italia nelle ultime 24 ore i ricoverati positivi al coronavirus con sintomi: 1.836 in totale contro i 1.778 di ieri. Sempre secondo i dati del ministero della Salute crescono anche le persone in terapia intensiva: 16 in più, 164 contro i 150 di ieri. (Continua a leggere dopo la foto)















In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, ovvero 902 in più nelle ultime 24 ore. La Lombardia si conferma la regione più colpita dal covid 19 (245), seguono la Campania con 180 casi e il Lazio con 163 positivi. Con 17.391 tamponi effettuati, sono 245 i nuovi casi positivi in Lombardia con una percentuale pari all’1,4%, in crescita rispetto a ieri (1,02%). C’è un nuovo decesso in regione per un totale di 16.892 morti dall’inizio della pandemia. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono in aumento sia i ricoveri in terapia intensiva: (+3, 30 in totale) che negli altri reparti (+4, 256). Quella di Milano resta la provincia più colpita con 91 nuovi casi, di cui 51 a Milano città, seguita da Varese (26), Monza e Brianza (24) e Brescia (17). La Valle d’Aosta la sola regione a zero contagi nelle 24 ore. In Molise i casi di oggi sono 3. (Continua a leggere dopo la foto)









Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è positivo al Covid. “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”, è il laconico comunicato del club azzurro. Positiva anche la moglie, Jacqueline, vicepresidente del Calcio Napoli. Il patron del Napoli si trova attualmente a Capri, dove si è recato circa una settimana fa dopo aver lasciato il ritiro della squadra a Castel di Sangro al termine dell’amichevole con il Teramo.

