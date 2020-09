Dramma nella Capitale, una maestra e mamma si è suicidata poiché temeva di aver contratto il covid. Non è servito a nulla il tentativo di suo marito di calmarla e nell’attesa del tampone, la donna si è buttata dalla finestra prima di conoscerne l’esito. La donna, 45 anni, era letteralmente ossessionata dalla probabilità di aver contratto il Coronavirus e da qualche giorno aveva paura di essere positiva. Un’ossessione e una paura incontrollabile e incontrollata, raccontata al marito più e più volte, suo compagno di vita che, secondo quanto ha raccontato, ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla e farle mantenere il raziocinio.

Pare infatti che il marito abbia anche telefonato al medico di famiglia, che ha cercato anch’egli di rassicurarla senza avere nessun successo. Ecco che allora è arrivato il tentativo più estremo: il marito ha accompagnato la donna in ospedale per farla sottoporre al tampone, così da poterne constatare l’eventuale positività. “Era sempre più preoccupata, ha continuato a parlare della malattia. Ha fatto il test ma continuava ad essere molto in ansia e strana”, ha raccontato l’uomo ai poliziotti del commissariato di Monteverde. (Continua dopo le foto)





























Infatti, nonostante il test, pare che la donna non fosse comunque riuscita a dormire, facendo così trascorrere al marito una notte in bianco per tentare di convincerla a riposare e a non agitarsi. Tutti i tentativi di supporto, alla fine, sono stati resi vani dal gesto estremo della donna. La maestra d’asilo infatti si è destata presto dopo qualche ora di riposo, ha scritto qualche rigo all’uomo per dire addio a lui e a loro figlio, ha posizionato una sedia sotto la finestra del loro appartamento al quinto piano e si è abbandonata nel vuoto. (Continua dopo le foto)









Lo schianto con il suolo è stato davvero violento e non le ha via d’uscita, causandole morte sul colpo. Il corpo esanime della donna è stato rinvenuto da un passante, che si è prodigato immediatamente ad allertare le forze dell’ordine. Il pm Pierluigi Cipolla ha disposto l’autopsia e come atto dovuto indagherà per istigazione al suicidio.

La trave del capannone collassa, Michele muore schiacciato a 35 anni: “Era un grande lavoratore”