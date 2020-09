La trave del capannone collassa, Michele muore schiacciato a 35 anni: “Era un grande lavoratore”

È finiti in tragedia il grave incidente avvenuto in un capannone nella zona industriale di Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna. Michele Murgia, 34 anni, è morto in seguito alle ferite riportare al crollo di una parete prefabbricata di cemento all’interno di un capannone della ditta Macar, azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, nella zona industriale del paese.

A bordo di una motrice con le insegne della ditta "Autotrasporti Pittau", Murgia verso le 19 aveva iniziato le manovre per uscire dal capannone dopo aver agganciato un container. Secondo i primi accertamenti il fabbricato farebbe capo al Gruppo Isa, l'azienda villacidrese proprietaria di numerosi supermercati.















Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri che hanno operato per diverse ore con una gru per liberare l'uomo dall'abitacolo e i carabinieri della compagnia di Villacidro, agli ordini del maggiore Cassarà. Michele Murgia rispondeva ai soccorritori, ma i traumi subiti erano troppo gravi e quando il giovane è stato liberato per lui non c'era più niente da fare.















Un'inchiesta dovrà appurare perché quella trave è caduta spezzando la vita di Murgia. In base a una prima ricostruzione, il container caricato sul mezzo avrebbe urtato la parete superiore della traversa in cemento che sovrasta l'ingresso del capannone. A quel punto l'urto avrebbe fatto crollare la parete che si è abbattuta sulla cabina.









In lacrime il titolare di “Pittau Trasporti”, Carlo Pittau, trentasei anni: “Una disgrazia, mi dispiace tantissimo. Era mio dipendente da sette anni, Michele era un ragazzo bravissimo e laborioso. Stavamo per andare via”, ha raccontato al sito Casteddu on line.

