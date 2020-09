“Willy era steso a terra, in 4 o 5 lo colpivano a calci e pugni”. E’ la testimonianza di un amico di Willy Monteiro nell’ordinanza relativa all’omicidio del giovane, ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. La testimonianza è contenuta nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto l’arresto in carcere per Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia.

"Visto quanto fosse acceso il diverbio e l'inizio di qualche spinone tra Federico e i due ragazzi mi avvicinavo a loro e precisamente cercavo di dissuadere Willy dall'interessarsi alla vicenda, aggiungendo che ritenevo opportuno andarcene a casa. Willy mi assecondava e ci in camminavano verso la sua auto, una Fiat Punto di colore grigio parcheggiata a pochi metri da dove ci trovavamo", è il racconto di un testimone presente al momento dell'aggressione costata la vita al 21enne.















In attesa di nuovi riscontri, ecco i primi responsi dell'autopsia. Ciò che è emerso è un politraumatismo importante con più lesioni in più organi in diversi distretti del corpo e non solo nella zona del torace e dell'addome. Le lesioni sono dovute a colpi portati e a cadute e dovrà stabilirsi ora quali agli uni e quali all'altra. Per definire ulteriormente quale colpo è risultato fatale al 21enne occorreranno altri approfondimenti















"Al momento abbiamo acquisito tutti i dati necessari per poter liberare anche il corpo e restituirlo ai genitori – spiega il professor Potenza – Abbiamo fatto tutti i rilievi necessari imprescindibili, ora vanno messi insieme tutti gli elementi acquisiti e fare un ragionamento medico-legale anche col supporto dei vari esami di lavoratorio che devo ancora avviare. Sarà necessario fare un quadro generale e dal particolare ricostruire la dinamica dell'evento".











Ci vorranno ora 60 giorni per depositare la consulenza, l’autorizzazione a effettuare gli esami di laboratorio che verranno fatti nelle prossime settimane, istologico e tossicologico che verrà disposto, quest’ultimo in un secondo tempo se il magistrato lo riterrà necessario. Intanto sui social cresce la rabbia per Willy Monteiro e la sua giovane vita spezzata.

