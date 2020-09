“Willy era steso a terra, in 4 o 5 lo colpivano a calci e pugni”. E’ la testimonianza di un amico di Willy Monteiro nell’ordinanza relativa all’omicidio del giovane, ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Il testimone chiave è Emanuele Cenciarelli che era con la vittima e altri amici in largo Santa Caterina a Colleferro.

Una rissa che, racconta Repubblica, sarebbe scattata per futili motivi. Un complimento a una ragazza – 'Abbella' avrebbero sibilato – e un bacio provocatorio avrebbe scatenato l'inferno. Prima il battibecco, la lite tra Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i ragazzi di Artena, poi il Suv Q7 con i fratelli Marco e Gabriele Bianchi che sbuca all'improvviso, si ferma in mezzo alla strada, i due pugili che scendono, cominciano a sbracciare a gettarsi addosso a Willy e ai suoi amici.















La ricostruzione fatta da Cenciarelli davanti ai magistrati racconta così: "Due ragazzi con i quali Federico, l'amico di Willy, stava inizialmente discutendo ricordo che uno indossava una camicia di colore bianco e aveva in viso tatuata una lacrima sotto l'occhio, nonché diversi tatuaggi su entrambe le braccia e le mani. L'altro ragazzo invece aveva un braccio ingessato. Al momento dell'aggressione ricordo che oltre ai predetti ragazzi da me descritti si sono uniti altri tre ragazzi di cui che sono in grado di descrivere soltanto due".















E riprende: "L'uno indossava una polo di colore verde con capelli molto corti e l'altro con un vistoso tatuaggio sul collo. Per quanto io ricordi tutti ragazzi sferravano calci e pugni contro me e Willy. Ho un vivido ricordo di un paio di loro che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy steso in terra e già inerme". Tutte le dichiarazioni raccolte dagli investigatori sono concorsi e inchiodano Gabriele e Marco Bianchi: hanno colpito Willy e i suoi amici.











In posizione più sfumata appare Belleggia, mentre risulta il coinvolgimento di Pincarelli nell’aggressione mortale al giovane cuoco di origine capoverdiana. Prima con un calcio in pieno petto a freddo che fa rimbalzare Willy addosso a un’auto poi una sfilza di pugni sul volto. Il gip ipotizza che, in base a nuovi elementi, l’accusa possa diventare quella di omicidio volontario.

