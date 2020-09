Incidente in mare in Sardegna, muore annegata la nota modella 35enne sotto gli occhi dell’amico

Tragedia in mare. Aveva 35 anni la modella russa morta per annegamento. Galina Fedorova era a bordo di un gommone per una gita al largo di Teulada, in Sardegna. Non era sola ma in compagnia dell’amico fotografo. Insieme avevano deciso di noleggiare il gommone a Chia per poi proseguire verso l’alto mare. Avevano intenzione di fare un bagno, quando il gommone si è letteralmente sganciato dalla boa.

Sganciato dalla boa, il gommone è finito sugli scogli, lasciando i due amici in acqua. Hanno provato a raggiungerlo, ma senza riuscirci. Muore così, per annegamento, la giovane donna di origini russe, Galina. L'amico, invece, si salva, perchè raggiunto da un'imbarcazione da cui è stato lanciato l'allarme. Sul posto, il pronto intervento di una motovedetta della Capitaneria di porto.















Purtroppo per Galina non c'è stato nulla da fare se non accertare il decesso. E nel frattempo al medico legale, il pm ha chiesto di verificare anche se la donna avesse bevuto alcolici. Una volta effettuata l'autopsia, eseguita al Policlinico di Monserrato dal dottor Nicola Lenigno, la conferma sulle cause che hanno condotto alla morte: annegamento. Tra qualche settimana anche i risultati degli esami istologici e delle analisi del sangue.















A bordo del gommone sono state ritrovate alcune bottiglie di alcolici. Sequestrata anche la macchina fotografica, unitamente ai cellulari e del drone, che si presume utilizzasse la coppia di amici per effettuare gli scatti fotografici. utilizzato dalla coppia per effettuare delle fotografie. Si apre il fascicolo d'indagine e prende spazio l'ipotesi di omicidio colposo senza indagati.









Nelle prossime ore, un esperto di diritto di navigazione si presterà a una consulenza tanto per collaborare con gli accertamenti sui supporti informatici sequestrati, quanto per proseguire analisi più dettagliate sull’imbarcazione.

